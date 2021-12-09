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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.21 19:30

Осторожно, дети! Представители прокуратуры провели для сотрудников предприятия «Электротранспорт» юридический ликбез

Будни кондуктора нельзя назвать простыми. Работа с большим потоком людей зачастую вызывает вопросы, в том числе и юридического характера. Представители прокуратуры провели для сотрудников «Электротранспорта» ликбез по вопросам, как вести себя с детьми, которые не могут заплатить за проезд или же ведут себя в общественном транспорте из ряда вон. 

Случаи конфликтов в общественном транспорте с участием подростков не редкость. Они, как правило, связаны с тем, что дети не могут оплатить проезд. Забывают деньги дома по вине родителей или же сталкиваются с техническими сложностями при использовании банковских карт. На такие ситуации, отмечают кондукторы, они реагируют с пониманием, никто насильно не выгоняет школьников из автобусов и троллейбусов.  

Другая проблема – абсолютно хамское поведение некоторых подростков, которые ни во что не ставят ни окружающих, ни самих кондукторов.

Прокурор, который специально встретился и отвечал на вопросы сотрудников транспортного предприятия, отметил, что кондукторы, как правило, действуют в рамках правового поля и их действия не нарушают закон.

Денис Карасёв, прокурор Ленинского административного округа города Мурманска: «Высаживать несовершеннолетних из общественного транспорта, которые не оплатили проезд, законодательно запрещено. А для лиц, которые не достигли шестнадцатилетнего возраста, предусмотрена административная ответственность за данные действия».

В остальных же случаях сотрудникам «Электротранспорта» посоветовали сразу же вызывать полицию при явных признаках неадекватного поведения среди пассажиров, вне зависимости от их возраста.

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