Осторожно мошенники! - предупреждает программа «Рамки закона»

Темой двух новых выпусков программы «Рамки закона» станут преступления, связанные с относительно честными способами отъёма денег.

Как украсть 10 миллионов рублей и остаться безнаказанным? Уголовное дело, которое затянули на 10 лет. Пострадавшая сторона – рыбопромышленная компания. Но от мошенничеств не застрахованы ни представители крупного бизнеса, ни рядовые граждане.

В редакцию программы «Рамки закона» постоянно обращаются обманутые мурманчане. Герой нового выпуска пострадал от действий туристической компании.

- Я заплатил в феврале, а в июле выяснилось, что моя путевка не оплачена, тур мне не предоставили и я остался без отпуска и без тура, - делится с редакцией «Арктик-ТВ» пострадавший северянин.

Приобрел путевку в теплую страну, но остался без летнего загара и с потерянными деньгами. Как избежать обмана, что делать, если путевка оказалась липовой? Советы дают адвокат Валерий Стадник и ведущий программы «Рамки закона» Алексей Круглин.

- Если вы не смогли выехать, а деньги уже внесли, то незамедлительно надо обратиться в правоохранительные органы. Потому что своевременность обращения позволяет доказать совершение в отношении вас хищения, - утверждают специалисты.

Смотрите в эфире телеканала «Арктик-ТВ» программу «Рамки закона», и будьте бдительны.