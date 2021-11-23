Осуждён за финансирование запрещенной в России террористической организации

Как сообщает УФСБ России по Мурманской области, мужчина 1992 года рождения придерживался религиозно-экстремистских взглядов и убеждений. С января по май текущего года он «систематически осуществлял финансовые операции в целях финансирования и материального обеспечения международной террористической организации».

Суд признал жителя Мончегорска виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Решением суда он приговорён к восьми годам лишения свободы, из которых два года он проведет в тюрьме и шесть лет - в исправительной колонии строго режима.