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День за днём с «Арктик-ТВ»11.01.18 19:30

Освободилось кресло регионального ФКР МКД

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области расторгло трудовой договор с генеральным директором регионального Фонда капитального ремонта Александром Емельянцевым.

На одном из последних в прошлом году заседаний правительства региона кабинетом министров было принято решение снять с повестки вопрос о  подведении итогов программы капремонтов в области, которая, по мнению властей, провалилась. Процент выполненных Фондом работ специалисты оценивают на уровне 87,5 процента.

Отметим, с декабря 2014 года  это уже третий по счёту руководитель некоммерческой организации, получается, что каждый из руководителей регионального ФКР МКД занимал должность год или чуть больше.  Ближайшее время на вакантное место будет открыт конкурс.

 

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