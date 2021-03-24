Освобождаются больничные койки, наращиваются объёмы плановой медпомощи

75 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+39), Североморске (+7) и Мончегорске (+7).

В Мурманской области снижается потребность в коечном фонде под CoVID-19, сообщает региональный оперштаб по борьбе с заболеванием. С января 2021 года в Заполярье свернули 698 коек. Это почти половина от общего числа на начало года. Сегодня коечный фонд региона для лечения пациентов с коронавирусом составляет 842 места. Большинство из них оснащены кислородом, в том числе аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Такое сокращение позволяет высвободить ресурсы для наращивания объёмов плановой медпомощи, пояснил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.