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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.21 19:30

«Освоение Арктического шельфа: шаг за шагом» - сделан очередной шаг

После полуторагодового перерыва в Мурманске состоялась конференция «Освоение Арктического шельфа: шаг за шагом». Участники обсудили перспективы логистики, инвестиционных проектов и разработки месторождений полезных ископаемых в Арктике.

Конференция «Освоение Арктического шельфа: шаг за шагом» в Мурманске обычно проходит ежегодно. Однако пандемийные ограничения помешали экспертам и бизнесу встретиться в 2020-м. Поэтому тем для обсуждения накопилось с избытком.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Для нас самое главное - экологическая безопасность, что осваивается, делается и сколько делает наша страна. Я думаю, что освоение Арктики должно быть в целях добычи углеводородов. Конечно, в первую очередь, должна стоять экологическая безопасность. И, я думаю, сегодня это услышу. Ну, и самое главное, освоение Северного морского пути, то, какие Президент Российской Федерации ставит цели: увеличить перевалку грузов более 80 миллионов к 2024 году по Северному морскому пути. Это говорит о том, что задачи стоят глобальные».

Геологи, нефтяники, предприниматели и политики - состав участников встречи серьёзный. Из-за ситуации с ковидом на конференцию не смогли приехать представители иностранных компаний. Зато поучаствовали в обсуждениях представители финского и норвежского консульств. Политики приграничных стран заявили, что их при освоении арктических территорий так же интересует вопрос сохранения экологии.

Муэ Хокон Кристенсен, заместитель генерального консула генерального консульства Королевства Норвегии в Мурманске: «Политика должна способствовать формированию условий для более полного использования трудового потенциала, знаний и опыта финансовых и природных ресурсов с акцентом на экологичность».

Главными темами на конференции стали вопросы цифровизации и маршрутизации на Северном морском пути, а также доклады представителей компаний, занимающихся геологоразведкой. Кроме того, промышленники рассказали о совместном с МГТУ опыте по подготовке кадров для освоения Арктики.

Ольга Буч, генеральный директор Ассоциации подрядчиков «Мурманшельф»: «Впервые у нас представлен опыт сотрудничества между образовательным учреждением и крупной нефтегазовой компанией. Я имею ввиду ПАО «Газпромнефть» и МГТУ. Ранее мы просто говорили, что кадры нужно готовить, но что их нужно готовить, в том числе с участием крупных нефтегазовых игроков на этом рынке, мы обсуждаем впервые».

Важная роль при освоении арктического шельфа отводится Мурманску. Наличие незамерзающего порта и база атомного ледокольного флота позволит сделать город серьёзной логистической базой для обеспечения шельфовых проектов. А с учётом прихода в регион крупных промышленных компаний-инвесторов областной центр может побороться за звание центра освоения месторождений Западной Арктики.

 

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
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