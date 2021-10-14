Освоили «Бал» с первого раза!

В части Оленьей Губы подвели итоги летнего периода обучения бойцов. Командование берегового ракетно-артиллерийского соединения Кольской флотилии отметило высокую деятельность личного состава: в августе впервые на Северном флоте состоялся пуск ракет береговым ракетным комплексом «Бал» с успешным поражением условной цели.

Позади у военнослужащих берегового ракетно-артиллерийского соединения Северного флота полтора месяца обучения на полуострове Рыбачий.

Речь о передовом комплексе «Бал», который предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и побережья на десантоопасных направлениях. Он представляет собой мобильную систему, в состав которой входят самоходные командные пункты управления и связи, транспортно-перегрузочные машины, а также самоходные пусковые установки, несущие противокорабельные ракеты с дальностью поражения более 100 км. Пуски из установок военный Северного флота проводили впервые.

Константин Щедрыгин, врио командира берегового ракетного дивизиона «Бал»: «К нам поступил сигнал, что обнаружена цель, дивизион отработал: выехал на стартовые позиции и выполнил боевую задачу в централизованном режиме. В этом режиме в комплексе «Бал» никто ещё не выполнял эту стрельбу».

После возвращения в пункт постоянного базирования отличившиеся артиллеристы за успехи в службе, боевой подготовке, примерную воинскую дисциплину при проведении лагерного сбора, получили благодарности и грамоты от командования.