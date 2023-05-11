От 100 тысяч до миллиона требовали со своих жертв участники преступной группы из Оленегорска

Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении подозреваемых.

Следственными органами установлено, что с марта 2021-го по январь 2022 года участниками организованной группы, состоящей из 7 человек и возглавляемой неоднократно судимым мужчиной, совершено десять эпизодов преступной деятельности в отношении двенадцати жителей Оленегорска. Практически всегда их действия сопровождались психологическим давлением и применением насилия.

В отношении задержанных, в зависимости от роли и участия каждого следственными органами полиции были возбуждены уголовные дела. А вот предполагаемого лидера преступной группы подозревают ещё и в «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

В настоящее время 6 фигурантов ждут суда. Дело в отношении седьмого участника выделено в отдельное производство.