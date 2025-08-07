От 3 до 18 человек на место: в Мурманском арктическом университете завершился основной этап зачисления

Последний месяц лета – самое время подводить итоги приёмных кампаний учебных заведений. 1500 человек – цифра немалая, однако, именно столько с 1 сентября станут студентами Мурманского арктического университета по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования.

884 из них поступили по программе бакалавриата и специалитета. При этом всего заявление на поступление подали порядка 6000 человек, конкурс приёмной кампании 2025 года составил от 3 до 18 человек на место.

Виктория Пиксендеева, ответственный секретарь приёмной комиссии МАУ: «Топ направлений, конечно же, он не уникален для нашего региона … Это лечебное дело и педагогическое направление».

Большинство заявок в учебное заведение поступило онлайн через сервис на портале «Госуслуги». Особенно удобным он оказался для абитуриентов из других городов страны. Были и те, кто решил лично посетить учебное заведение и узнать все подробности.

В этом году продолжается и тенденция к поступлению в вуз зарубежных абитуриентов. Это, например, молодёжь из Турции, Саудовской Аравии, Египта и Индии.

Также приёмная кампания 2025-го отличилась возросшим интересом южных регионов России к получению образования в Арктике. Много заявлений из Ростовской области, Ставрополья и Кубани, а также Новороссии и Донбасса.

Артём Таттари, студент Мурманского арктического университета: «У нас даже люди прилетали из Сочи … Сдала вступительные испытания на очень высокие баллы – 252 балла».

По сравнению с 2024 годом увеличилось число абитуриентов, зачисленных по отдельной квоте. Так, 67 поступивших - это дети участников СВО и сами бойцы. Что касается среднего профессионального образования, то в ММРК им. И.И. Месяцева и Колледже МАУ приёмная кампания завершится только 14 августа.