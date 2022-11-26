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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.11.22 20:30

От атомных ледоколов для Арктики и реконструкции аэропорта Мурманск до новогодних ёлок – широта событий уходящей недели

А Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии поднятия российского флага на ледоколе «Урал» и спуска на воду ледокола «Якутия». Новые универсальные атомные ледоколы построили по заказу «Росатома».

Время подводит итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. А расширить рамки событий семидневки нам помогут гости студии Элеонора Алексеевна Кукунова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области, и Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи г. Мурманска.

Россия к 2030 году может столкнуться с дефицитом ледоколов. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике, сообщает издание «Медиапалуба». По словам Димитрия Анатольевича, дефицит может возникнуть только в случае, если не удастся воплотить планы по строительству новых атомоходов, впрочем, сейчас идёт реализация таких проектов, подчеркнул в своём выступлении Медведев. Половина группировки под управлением корпорации «Росатом» — это суда, построенные ещё по прежним технологиям, и срок их службы неоднократно продлевался, но к 2026-2027 году эти ледоколы свой ресурс выработают, отметил замглавы Совета Безопасности.

Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ: «Вопрос использования СМП политизирован, там сталкивается много интересов. Поэтому дефицит ледокольного флота недопустим. Для предотвращения ситуации идёт строительство ледоколов в Санкт Петербурге и Приморском крае. До конца года планируется заключить контракт на строительство ещё двух судов такого класса».

А Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии поднятия российского флага на ледоколе «Урал» и спуска на воду ледокола «Якутия». Новые универсальные атомные ледоколы построили по заказу «Росатома». Всего по проекту, который реализуют с 2013 года, создадут пять судов. «Арктика» и «Сибирь» уже вошли в состав флота России, ведётся строительство ледоколов «Якутия» и «Чукотка». «Якутия» - третье серийное судно проекта. Закладка атомохода состоялась на Балтийском заводе в 2020 году. После спуска на воду ледокол будет достраиваться на специальной набережной Балтийского завода. Что касается «Урала», то ранее сообщалось, что судно ближайшее время должно прийти в порт приписки Мурманск.

Стали известны подробности масштабной реконструкции аэропорта Мурманск. В ближайшие два года инфраструктура аэропорта Мурманск должна кардинально измениться. Здания, перроны, система взлётно-посадочных полос — масштабная реконструкция придаст заполярному аэровокзалу новый облик. Речь, прежде всего, идёт о строительстве нового терминала внутренних авиалиний, действующий аэровокзал планируют использовать для международных рейсов. Также запланированы серьёзные реконструкции перрона «Северный», светосигнального оборудования и водосточно-дренажной системы. Сметная стоимость, согласно заключению экспертизы, составляет более 4 млрд рублей. Завершение реконструкции запланировано на 2024 год.

Пассажиры верхних полок поездов получат право занимать нижние для приёма пищи. Соответствующий приказ подписал Минтранс. Он вступит в силу с 1 сентября будущего года. «По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приёма пищи», - говорится в документе. Согласно новым правилам, на завтрак и ужин пассажиру отводится по полчаса, на обед – час. Правилами регламентировано и временные промежутки, в которые человек может воспользоваться таким правом. Как пояснили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства, изменения пришлось принять в связи с многочисленными обращениями граждан, которые жаловались на невозможность воспользоваться столиком при проезде на верхних полках поезда.

Поезд Деда Мороза приедет в Мурманск. Встреча волшебника с детьми произойдёт 3 января.Гости окунутся в атмосферу новогоднего чуда и встретятся не только с Дедом Морозом, но и его сказочными помощниками. Для посетителей будут открыты вагоны для игр и квестов, лавка с сувенирами и ресторан. Поезд Деда Мороза – это уникальный совместный проект «РЖД» и правительства Вологодской области. В прошлом году проект стартовал 5 декабря, когда Всероссийский Дед Мороз со своей командой впервые отправился из Великого Устюга в железнодорожное путешествие. За 41 день поезд проехал свыше 13 тысяч километров, побывал в 36 городах России. Главный волшебник страны подарил новогоднее настроение и улыбки десяткам тысяч детей, в том числе в Мурманске.

Ремонт рабочих кабинетов сотрудников отдела ЗАГС, а также общего коридора продолжается. 105-й юбилейный год Дворец бракосочетания встретит полностью обновлённым. Как утверждает администрация города Мурманска, учреждение работает в обычном режиме.

Тушенка на миллион - для защитников Родины. Груз с халяльным продуктом передали мусульмане Мурманской области военнослужащим и населению Донбасса. Это партия гуманитарной помощи стала первой для представителей средней Азии, проживающих в нашем регионе.

«Повышаем уровень экологической грамотности» - под таким лозунгом уже не первый год проходит Всероссийский экодиктант. Проверить свои знания в этой области может любой желающий, как например, и сотрудники Кольской ветроэлектростанции. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывали на территории ВЭС…

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На территории спорткомплекса Долина Уюта в Мурманске заработали снежные пушки. Их запустили специалисты Центра спортивной подготовки. Установки задействованы ввиду отсутствия достаточного снежного покрова, необходимого спортсменам для катания и тренировок. По прогнозу, на этой неделе в Заполярье сохранится морозная погода, а значит, пушки продолжат свою работу на радость лыжникам. Сообщает «Мурманский Вестник».

Праздничные огни на главных ёлках Мурманска зажгутся 10 декабря, сообщил на своей странице в телеграм-канале глава администрации Юрий Сердечкин. Одновременно засияют новогодним убранством ёлки во всех округах: у дома №101 на проспекте Кольский, на площади около Семёновского озера, в жилом районе Росляково на площадке у ДК «Судоремонтник». И, конечно, в самом центре города-героя - на площади Пять Углов, отметил сити-менеджер.

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