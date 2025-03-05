«От Балтики до Арктики: встретимся на кухне»: гастрономический вечер соединил Апатиты с Калининградом

В этом году в нашем регионе запустили новое авианаправление Калининград - Апатиты. Чтобы северным туристам было интереснее посещать западный регион, было решено организовать гастрономический вечер под названием «От Балтики до Арктики: встретимся на кухне».

Максим Бугаев, и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области: «Локальная кухня идёт верными шагами внедрения в массы. Это гастрофестивали. Опыт Калининградской области нам очень важен, у нас есть и свой опыт. Сегодня мы делимся секретами. Здесь присутствуют представители специальных учебных заведений, которые занимаются обучением поваров Мурманской области. Они также делятся с коллегами своими секретами. И коллеги из Калининграда дают возможность изучить их богатый опыт, как они наладили программу профориентации, связанной с их балтийской локальной кухней».

Встреча проходила в формате обеда, на котором ведущие повара двух регионов демонстрировали блюда. Мурманский шеф Сергей Балакшин подготовил две позиции арктической кухни: треска в соусе том-ям с ламинарией и десерт «Анна Павлова» в виде морской звезды и камней «яйца дракона» из безе. Мастер всегда с умом подходит к приготовлению классических рецептов и созданию новых.

Сергей Балакшин, шеф-повар из Мурманска: «История Мурманска увлекает до сих пор. Хожу в библиотеку и читаю о том, как англичане помогли Колу построить, как её разрушили. Сюда ходили все архангелогородцы, жители вологодчины, карелы ходили к нам рыбу ловить. И у нас получилась северная кухня, здесь свои азы. Отмечу, арктическая кухня – локальная. Здесь локальные продукты, главное не забывать их. Хорошая треска, палтус, наша креветка северная. Тихая охота: ягоды, грибы. Наш северный олень – космос, я скажу так».

Шеф-повар из Апатитов Илья Луценко, в ресторане у которого проводили вкусную встречу, приготовил гостям аж, четыре блюда: сига с яблоками и икрой налима в соусе песто, тар-тар из оленины, салат мимоза с крабом, печень оленя с пюре из корня сельдерея.

Илья Луценко, шеф-повар из Апатитов: «Арктическая кухня меня впечатляет местной сырьевой базой. Здесь очень богатый край и ни один шеф-повар не испытает здесь кризиса в творчестве. Здесь есть и как работать, и с чем работать. Богат круглый год на разные продукты. Сейчас окунь, сиг - ближе к весне пойдёт. Летом грибы и ягоды, зима – оленина. Самое главное, местный локальный продукт, который отражает качество. Не надо ничего сюда везти, здесь всё есть».

Морские деликатесы и оленина в сочетании с северными ягодами покорили рестораторов Калининграда. И после знакомства с арктической кухней они представили свою. Оказывается, развитие гастрономического туризма в наших регионах идёт нога в ногу. В старинном городе на западе страны есть бренд «Балтийская кухня», проводят гастрофестивали и работает высшая школа гастрономии, о которой ранее рассказал наш представитель комитета по туризму. Калининградский ресторатор Максим Ткачев во время дегустации заметил сходства и различия наших регионов.

Максим Ткачев, ресторатор из Калининграда, сооснователь Балтийской вышей школы гастрономии: «Мы такие, достаточно северные, но вы севернее, конечно. Если говорить с точки зрения природы, то по ощущениям, мы приехали вчера, у нас погода одинаковая была и в Калининграде, и здесь. О здесь есть много интересных преимуществ, такие как морепродукты. Крабы, гребешки, ежи – это уникальная история, которая позволяет делать очень интересные рецепты, блюда».

На встрече в Мурманской области три популярных калининградских повара представили по два гастрономических изыска. Были блюда из нежнейшей кильки, телятины и необычных для северян грибов. Шеф Вячеслав Вьюник угощал гостей нежнейшей уткой с соусом глинтвейн из вишни и свёклы, а также воздушным десертом с кремом из белого шоколада и сморчков, который и вкусом, и видом отсылал к красоте Куршского леса. Кстати, Вячеслав победитель одного из сезонов российского шоу «Адская кухня» и «Молодые ножи». И визит на северную кухню стал новым вызовом под прицелом видеокамер.

Вячеслав Вьюник, шеф-повар ресторана в Калининграде: «Мы находимся на берегу побережья, у нас есть небольшое количество рыбы, которая характерна для нашего региона. Это угорь, килька, камбала. И, конечно, это мясо, которое за счёт климата у нас свободный выпас скота на протяжении года. У нас почти отсутствует снег, поэтому животные на пастбищах. Это влияет на вкус мяса и молока. Уникальные вкусы, которые дают только в Калининграде. Если хотите попробовать Балтику на вкус, приезжайте в Калининград».

Каждое блюдо шефов было похоже на произведение искусства, как внешне, так и на вкус. На дегустацию неожиданно заглянул российский телеведущий и уроженец Апатитов Андрей Малахов. Он высоко оценил кулинарные способности поваров обеих кухонь. А после обеда отправился на прогулку по базе отдыха, где расположен питомник хаски на 50 северных собак. Его здесь открыла вице-президент Федерации по ездовому спорту Санкт-Петербурга Ирина Воронцова. Ухаживать за четвероногими питомцами ей помогает семья.

Анна Воронцова, дочь вице-президента Федерации по ездовому спорту Санкт-Петербурга Ирины Воронцовой: «У нас спортивные собаки со всего мира, из Европы и России. Есть у нас ещё и спасённые собаки, которых нам просто приносят брошенных, собаки, которых мы ещё в Питере спасли, лечили их, выкармливали. И как же мы их бросим? Они теперь с нами, радуют вас, тискаются и гоняют на упряжке туристов. Все желающие и туристы могут приехать и попробовать себя в роли каюра. Мы всему научим, покажем. И если вас затянет, дальше будем идти вместе».

Но вернёмся к столу. Попробовав впервые «Калининград» на вкус, стало понятно, что следующим шагом должно быть посещение старинного города и его окрестностей. Уверены, что такое же мнение сложилось и у гостей нашего Крайнего Севера.