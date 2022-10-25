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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.10.22 19:30

От Белого до Баренцева моря: в Мурманске прошла проектная сессия по формированию национальных туристических маршрутов по Кольскому полуострову

В споре рождается истина! Под таким девизом состоялась проектная сессия по формированию национальных маршрутов Мурманской области. В обсуждениях приняли участие более 90 специалистов из сферы туриндустрии - это рестораторы, представители гостиничного бизнеса, гиды и краеведы. В том числе и эксперты Кольского научного центра, которые занимаются и обучением экскурсоводов.

Команды обсуждали вопросы по работе внутри муниципалитетов, затем менялись между собой и дискутировали на тему формирования маршрутов по региону в целом.

В споре рождается истина! Под таким девизом состоялась проектная сессия по формированию национальных маршрутов Мурманской области. В обсуждениях приняли участие более 90 специалистов из сферы туриндустрии - это рестораторы, представители гостиничного бизнеса, гиды и краеведы. В том числе и эксперты Кольского научного центра, которые занимаются и обучением экскурсоводов.

Евгений Боровичев, заместитель генерального директора по научной работе ФИЦ Кольский научный центр Российской академии наук: «Наша позиция заключается в том, что гида можно подготовить только вручную. У нас есть онлайн-часть. Три месяца и две недели в Хибинах в режиме полного погружения мы их учим. Людей учим. Мы организуем разные нестандартные ситуации, в том числе нестандартные ситуации для того, чтобы любой гид, любой экскурсовод был готов к решению».

Участники обсудили и вопросы трендов в туризме, источники впечатлений, приоритетные задачи 2023 года и возможности построения национального маршрута по всей области, который в дальнейшем станет визитной карточкой на федеральном уровне.

Артур Шинкарук, президент Ассоциации гидов Мурманской области: «Комплексные маршруты по всему Кольскому полуострову, начиная от самой крайней континентальной точки европейской части России - мыс Немецкий, и до Терского берега. Ведь Кольский полуостров крайне разнообразен. Как мы знаем, наш Кольский полуостров омывают два моря – это Баренцево и Белое. Интересно было бы от начала Белого моря - от самой крайней континентальной точки Европейской России и до побережья Терского берега».

В будущем году Мурманская область получит федеральное финансирование в размере 22,5 млн рублей на создание трех национальных туристических маршрутов.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Мы предусмотрели такую форсайт-сессию накануне проведения конкурсной процедуры по поддержки национальных маршрутов, чтобы лучшие идеи найти, найти их вместе. Не просто, сидя в кабинетах, и не просто, выбирая - это нравится, а это не нравится, это достаточно большая сессия сегодня, на целый день предстоит серьёзная работа».

Участников поделили на восемь команд, работу которых координировали модераторы. Задача группы – определить яркие точки на карте каждого муниципалитета области от Белого до Баренцева моря. 

Анна Булочникова, основатель и управляющий директор компании «Территории.РФ»: «Кто-то будет делать для людей, которые ищут приключения, кто-то для тех, кто ищет более спокойный отдых. У каждого маршрута будет всё-таки своя идея. Требования национального маршрута – это именно тематичность. Важно всё-таки достать из них смыслы и сделать на них акцент».

А главной наградой этой масштабной работы будет желание туристов возвращаться в Мурманскую область вновь и вновь.

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