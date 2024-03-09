От боевого опыта санинструктора до соревнований по стрельбе среди женщин-военнослужащих - приближающийся Международный женский день задал информационное поле уходящей недели

По всей стране продолжается активная подготовка к главному политическому событию этого года - выборам Президента России, которые состоятся с 15 по 17 марта. В Мурманске передали 561 тысячу бюллетеней территориальным избирательным комиссиям.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии - Олег Хвиюзов, инспектор по маломерным судам Центра ГИМС.

В Мурманске к ответственности привлечен автолюбитель, допустивший наезд на ребёнка и скрывшийся с места ДТП. 28 февраля около 8 часов утра водитель «Шевроле» допустил наезд на мальчика 2019 года рождения, который вместе со своей мамой переходил дорогу на зелёный сигнал светофора. В результате ДТП ребёнок получил ушиб мягких тканей голени, с которыми был обслужен амбулаторно в медицинском учреждении. После наезда нарушитель покинул место происшествия. За это суд уже лишил мужчину водительских прав управления на один год и четыре месяца. А после экспертизы, которая должна определить степени тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика, водитель может получить ещё одно наказание.

В социальной сети «ВКонтакте» распространяется видео, на котором пограничники в Баренцевом море принуждают остановиться рыболовное судно. Как сообщают авторы видео, дело происходит на борту траулера «Таврический», который подозревают в нарушении правил лова. Как сообщает погрануправление по западному арктическому району, траулер «Таврический», принадлежащий рыболовецкому колхозу «Всходы коммунизма», был заподозрен в нарушении правил лова. Правда, последующие действия пограничников больше похожи на остросюжетное кино: «Я «Вельбот 511», требую выполнять свои действия. В случае неповиновения открою по вам огонь!». Как видно на записи с мобильного телефона одного из моряков, над судном завис вертолёт, а с пограничного корабля начали поступать требования остановиться и угрозы открыть огонь в случае, если рыбаки указания не выполнят. Судно, которому угрожают стрельбой пограничники, напомним, промысловое, без оружия, а на борту - полностью гражданский экипаж. В социальных сетях уже задаются вопросом, насколько оправдано такое поведение сотрудников силового ведомства и не подвергает ли оно опасности жизни российских моряков. Тем более, по нашим сведениям, нарушения, которые, якобы, совершил экипаж судна «Таврический», ещё только предстоит доказать.

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил ход работ строительства нового жилья в областном центре...

В Мурманске на торжественной церемонии открытия Полярной Олимпиады выступит группа «Ума Турман». 17 марта на Центральном стадионе Мурманска состоится торжественная церемония открытия 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся. В рамках события состоится экстремальное шоу с участием мотофристайлеров, горнолыжников, сноубордистов и райдеров на снегоходах. Музыкальным подарком для северян и гостей региона станет выступление известной группы «Ума Турман». Неизменно важными и главными моментами церемонии открытия останутся традиционные поднятие флага, зажжение огня Полярной Олимпиады и парад участников главного спортивного события Мурманской области. В красочной церемонии задействованы спортсмены, судьи, волонтёры, представители коренных народов Севера, танцевальные и музыкальные творческие коллективы. Начало торжественной открытия в 19.00. Вход на стадион бесплатный.

По всей стране продолжается активная подготовка к главному политическому событию этого года - выборам Президента России, которые состоятся с 15 по 17 марта. В Мурманске передали 561 тысячу бюллетеней территориальным избирательным комиссиям. Все процессы от изготовления до вручения и хранения на местах происходят под строгим наблюдением органов охраны правопорядка. Процесс передачи проходил несколько раз, первыми в феврале получили официальные бланки удаленные и труднодоступные участки, где проходило досрочное голосование. Основная же часть была передана на этой неделе.

Времени до выборов остаётся всё меньше. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» поинтересовалась у жителей города, знают ли они, что голосование продлится три дня…

Военнослужащие Северного флота обеспечивает доставку территориальных избирательных комиссий в труднодоступные районы Заполярья. На этой неделе вертолёт Ми-8 смешанного авиационного корпуса Северного флота доставил специалистов избиркома в несколько труднодоступных мест на побережье Кольского полуострова. В ближайшие дни работа будет продолжена в Мурманской области с членами Кольской, Островнинской, Заозерской и Мурманской территориальных избирательных комиссий, а в Архангельской области – с Северодвинской и Терской территориальными избирательными комиссиями. Всего в период проведения досрочного голосования силами Северного флота представители теризбиркомов будут доставлены в 30 труднодоступных мест, расположенных в районах Крайнего Севера. Это дальние посты наблюдения и связи, расположенные на побережье Кольского полуострова и островах Баренцева и Белого морей, маяки, подразделения ряда воинских частей, в которых несут службу военнослужащие и гражданский персонал.

Санитарный инструктор морской пехоты Северного флота передаёт боевой опыт по спасению жизней военнослужащих. В преддверии Международного женского дня Виктория Коновалова показала мастер-класс по спасению жизней. Виктория с детства мечтала стать военнослужащей, поэтому после учёбы на переводчика подписала контракт с Министерством обороны РФ и уже около 10 лет служит санитарным инструктором морской пехоты Северного флота. Девушка неоднократно участвовала в боевых действиях, спасала раненых сослуживцев, за что была удостоена награды «За отвагу». В преддверии 8 Марта под руководством Виктории военные отработали ряд задач по спасению, изучали особенности эвакуации раненного населения из-под обстрела, учились накладывать жгуты, а также отработали действия по работе в красных и жёлтых зонах фронта.

В Управлении Росгвардии по Мурманской области состоялись соревнования по стрельбе среди женщин-военнослужащих, приуроченные празднованию Международного женского дня. В соревнованиях принимали участие представительницы прекрасного пола из всех подразделений территориального управления. Участницам соревнований предстояло продемонстрировать мастерство владения пистолетом, в статической стрельбе на точность. Стоит отметить, что для победы в турнире необходимо было показать идеально точную стрельбу, выбив наибольшее количество очков. Максимально из десяти выстрелов можно было достичь отметки в сто баллов. Но по итогам соревновательного дня все участницы турнира получили букеты цветов и сладкие подарки.

Главный внештатный онколог Мурманска провёл встречу с медиками Мурманской областной клинической больницы. Во время общения врачи провели срез работы за пять лет и наметили планы на будущее...

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вхождение МАУ в программу «Приоритет – 2030» и участие вуза в конкурсном отборе на создание кампусов мирового уровня. Встреча состоялась в Москве. Несмотря на то, что арктический университет в 2023 году полностью выполнил набор на бюджетные места, высокий порог участия в программе поддержки - 4 тысячи студентов, был для нашего вуза недостижим. Но благодаря усилиям главы региона Министерство науки и высшего образования снизило до 2,5 тысячи. Благодаря федеральной поддержке в университете могут создать кампус мирового уровня. Это фактически полное обновление инфраструктуры для студентов. В новом проекте заявлены объекты здания общежитий на 1200 мест, научно-образовательный центр биотехнологий и переработки биоресурсов, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также здания столовой и технопарка. Цель программы «Приоритет – 2030» – сформировать в России к 2030 году современные университеты - центры научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Подведены итоги конкурса «Рукописной книги» в ЗАТО Александровск. В этом году литературному состязанию 30 лет, участие в нём приняли 350 александровцев, представив на суд жюри почти 70 сборников рассказов, стихотворений, прозаических произведений легенд…

Стихи и сказки читали в Мурманской детской областной больнице в рамках нового проекта «Читаем вслух». На первую встречу в гости к юным пациентам пришла известная мурманская артистка Екатерина Ефремова…

В Центре опережающей профессиональной подготовки Мурманской области провели открытый урок сотрудники телеканала «Арктик-ТВ», во время которого они рассказали старшеклассникам о профессии журналиста и оператора, тем самым вдохновив, возможно, некоторых из них в будущем пойти по этой стезе…