От чего глава администрации Мурманска Евгений Никора, посетив гимназию № 8, оказался в восторге, а от чего расстроился

Визит включал в себя осмотр всех помещений и пришкольной территории.

В этом году в гимназии № 8 были отремонтированы кабинеты робототехники, химии и шахмат. Также косметические обновления проведены в пяти классах, покрашен паркет и заменены светильники на всех этажах. В спортзале и столярной тоже выполнили ремонтные работы.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Мы здесь имеем яркий пример комплексного подхода. Мы достаточно давно занимаемся помещениями внутри гимназии. Мы видим, какие кабинеты и как отремонтированы. Я, честно говоря, в восторге от кабинетов. Не могу сказать, что в целом в восторге от всего, но от кабинетов я в восторге».

Что ещё впечатляет в гимназии, так это созданный современный центр технологического образования, где школьники будут развивать цифровые компетенции, углубленно изучая математику и информатику. В Мурманске он такой один. Создать площадку удалось благодаря двум выигранным грантам – федеральному на 3 миллиона рублей и региональному на 750 тысяч.

Ольга Дзюба, директор гимназии № 8, депутат Совета депутатов Мурманска: «В рамках реализации этих грантов было закуплено различное оборудование: 3Д-принтеры, ноутбуки, оборудование для программирования и лего-конструирования. И дети не только нашего учебного заведения, но и других школ города смогут заниматься по углубленным программам для подготовки кадров для цифровой экономики будущего».

Осмотрев помещения гимназии, сити-менеджер также проверил и прилегающую территорию. Здесь расположены три игровые и спортивные площадки, которые востребованы не только среди учеников, но и местных жителей. Особое внимание было уделено строительству стадиона, который также расположен на территории учебного учреждения.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Здесь я не в восторге. Мы опять имеем отставания от графика. Опять подрядчик валит на заказчика, заказчик валит на подрядчика. Я сейчас поручил представить в короткие сроки детализированный график, каким образом мы закончим этот объект к 1 октября. Чтобы у нас и оборудование спортивное и покрытие, которые укладывают на асфальт, всё было готово».

Евгений Никора поручил включить в городскую программу «Дорога в школу» пешеходную связь, которая располагается рядом со спортивным объектом.