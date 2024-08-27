От чего получает удовольствие Светлана Сельцова, огородница из города Гаджиево?

Капуста, щавель и картофель… Казалось бы, бесхитростный урожай, если бы его не собрали за Полярным кругом!

В Гаджиево всё лето огород под окнами многоэтажки радует овощами и ягодами не только хозяйку, но и соседей. Светлана Сельцова поделилась секретами агрономии в условиях Крайнего Севера:

- Люди цветы сажают, а мы хотим и цветы, и покушать вкусненького.

Именно с этой мысли и начал расти огород под окнами одной из пятиэтажек города подводников. Пришлось, конечно, отмечает садовод Светлана Сельцова, завезти на придомовую клумбу удобренной земли. Прямо скажем, почва Крайнего Севера для капризных корнеплодов не предназначена. Забота, желание и терпение сделали своё дело: уже несколько лет огородик радует богатым урожаем.

Светлана Сельцова, местная жительница, г. Гаджиево: «Щавель буду собирать уже третий раз для заморозки. Угощаю тех, кто мне очень нравится и получаю от этого колоссальное удовольствие, когда они кушают, а я наслаждаюсь этим. Жизнь прекрасна, а для того, чтобы она была ещё прекраснее на нашем Севере, надо делать чуть-чуть больше, чем хочется».

Не обойтись без посторонней помощи, признаётся Светлана Васильевна. Соседская детвора всегда с интересом наблюдает за прополкой грядок, поливает при необходимости цветы и овощи, даже оберегает от ненасытных пернатых. Но главный помощник, конечно, внук. Богдан признаётся, что больше всего ему в процессе садоводства нравится дегустация.

Богдан Ромасловский, внук Светланы, г. Гаджиево: «Много чем помогаю… Делаю всё, что бабушка просит».

В этом году, благодаря тёплому лету, взошли все высаженные растения, в том числе и прихотливые цветы. Здесь их тоже хватает с лихвой. Откуда на клумбах ромашки, лилии, анютины глазки – уже и не вспомнить, смеется хозяйка огорода, большая часть в землю попали совершенно случайным образом.

Светлана Сельцова, местная жительница, г. Гаджиево: «Когда кто-то потерял три картошины, и я их засадила в землю. В итоге получилось полведра картошки. Почему и нет? Можно начинать дальше. Цветы люблю, мне привозят детки с нашего двора семена, корешки. Вместе сажаем, поливаем, угощаемся. От этого получаешь удовольствие, когда видишь, что люди радуются».

Ягодами – смородиной, клубникой и земляникой Светлана украшает свои десерты. Идеально с ними сочетаются и листики мяты. Её, кстати, огородница сушит для семейных вечеров за чашечкой ароматного чая в тёмные зимние заполярные вечера.