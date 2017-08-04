От Чёрного моря в Мурманск вернулись отдохнувшие юные северяне

200 школьников вернулись в Мурманск после отдыха в оздоровительных лагерях на побережье Чёрного моря. Загорелые и поправившие своё здоровье дети нисколько не соскучились по заполярному городу, который в этот раз встретил юных северян пасмурным небом и мелким дождём.

Это тот самый случай, когда встречающих на вокзале больше, чем самих отдыхающих. К перрону неспешно подходит поезд из Анапы, но родители все равно торопятся, не поспевая за движением локомотива. Одна смена в лагере длилась 21 день, много это или мало, решать детям, но судя по напряжению среди близких – три недели в разлуке показались, по меньшей мере, бесконечностью.

Тёплое Чёрное море, видимо, так разгорячило ребят, что они забыли куда возвращаются. Мурманск в отличие от мам и пап встречает своих жителей прохладно. На улице моросит дождь, а сверху давят пасмурные тучи. Но многие ребята выходят из вагона в лёгких шортах, сланцах и футболках, что никак не соответствует заполярному лету.

- За летний период на Черноморском побережье отдохнут более 1300 мурманских детей, - сообщила Ирина Ускова, директор школы № 5 г.Мурманска. - Это в том числе и молодые спортсмены, которые совмещают отдых с тренировками, а так же ребята, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Для всех школьников во время отдыха устраивают экскурсии и проводят оздоровительные процедуры.