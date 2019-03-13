От цифрового телевидения до госуслуг

На встрече председателя комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимура Лапина с журналистами, которая прошла в пресс-центре, обсудили самые актуальные вопросы инноваций, которые в последнее время вводятся на территории Кольского Заполярья.

Первая и главная тема встречи – переход на цифровое эфирное телевещание. 20 федеральных телеканалов станут доступны жителям Мурманской области в новом качестве. Тем, чьи телевизоры не принимают новый сигнал, необходимо заранее озаботится приобретением и установкой дополнительного оборудования. Абонентов кабельных сетей нововведение не коснётся, цифровой сигнал им обеспечит оператор. «Изменится всего лишь формат технологический вещания, а контентный вариант не изменится, - поясняет Тимур Лапин, председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области. - Как вещали кабельные операторы, как они и будут вещать, как вешали ip-тв, оно и будет вещать. Естественно задаётся вопрос, а не подорвёт ли вот это - 20 каналов бесплатного цифрового вещания - бизнес кабельным операторам? Нет, не подорвёт».

Отмечено, что накануне перехода региона на «цифру», несмотря на небольшую, но все-таки существующую ежемесячную плату, число абонентов кабельных операторов неуклонно растёт. Объясняется это большим, по сравнению с бесплатным пакетом, выбором каналов и, в том числе, региональных. Так, к примеру, в сети «М2C» можно без ограничений смотреть телеканал «Арктик-ТВ». По карману услуга не ударит и даже позволит сэкономить – тратить деньги на дополнительное оборудование и время на его подключение не нужно. А для отдельных категорий граждан предусмотрены скидки на абонентскую плату.

«Населению предоставлена альтернатива: кому-то достаточно двух каналов, кто-то двадцать каналов будет смотреть. Более тематические – это кабельные операторы, - отмечает Тимур Лапин, председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области. - К чему приведет цифровое телевидение? Мы же понимаем, что по кабелю можно вещать не только контент телевизионный, мы говорим ещё про радио, про различные цифровые сервисы. Это должно привести в бизнес именно диверсификации направления предпринимательской деятельности. Можно предоставлять различные сервисы по этим коммуникациям».

Следующий, не менее актуальный в эти дни вопрос – переход региона на бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте. Число пассажиров, предпочитающих использовать этот способ, растёт в арифметической прогрессии. Система внедрена недавно и сбои в работе терминалов в автобусах и троллейбусах, когда оплата не проходит, случаются. В таких случаях можно позвонить по номеру «горячей линии».

«У нас есть телефон 8 800 200-60-05. Мало того, кто не пользуется телефоном, есть сайт www.karta51.ru, его можно в поисковике набрать, - рассказывает Тимур Лапин, председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области. - В сети «ВКонтакте» есть группа «Карта 51». Информацию можно донести туда. Это технические вопросы, сбои, они были, есть и будут. Основная задача, свети их к минимуму, создать гражданам альтернативу. Не сработала карта, всегда можно оплатить картой накопительной, которая продаётся, проездной картой, есть наличный расчёт».

Важный вопрос встречи – стремительно растущий перечень услуг, которые можно получить, обратившись в многофункциональный центр или через мобильное приложение на сайте госуслуг.

«В 2018 году было подключено порядка сорока новых услуг. И нужно рассматривать не конкретно Мурманск, а всю Мурманскую область, - замечает Тимур Лапин, председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области. - Сегодня в Мурманске предоставляется около 250 государственных услуг через МФЦ, а по региону, в Заозёрске – 199, в Терском районе - 290. Подключаются востребованные услуги».

Например, в Первомайском МФЦ Мурманска теперь можно оформить загранпаспорт нового образца с биометрическими данными. Сейчас многофункциональные центры столицы Заполярья способны предоставить 250 услуг, к концу года перечень увеличится ещё на 20.