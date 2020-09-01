На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 65 новых случаев заболевания CoViD-19. В большинстве муниципалитетов региона случаев заражения нет, отличились только Мурманск (+48), Североморске (+13) и Печенгский район (+4).

Три человека умерли от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией. Всего же за время пандемии от COVID-19 в нашем регионе скончались 162 жителя Заполярья. Более 10 тысяч пациентов выздоровели.