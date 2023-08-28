От Дня горняка до Дня знаний, от «СОПОК» до отопительного сезона: в областном правительстве в начале рабочей недели состоялось оперативное совещание

Андрей Чибис начал оперативное совещание с обращения к сотрудникам горной отрасли, которые накануне отметили профессиональный праздник День горняка.

На повестке итоги работы проекта «Арктическая школа», подготовка к отопительному сезону и о результатах вложений за первое полугодие резидентами АЗРФ и ТОР.

Андрей Чибис начал оперативное совещание с обращения к сотрудникам горной отрасли, которые накануне отметили профессиональный праздник День горняка.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я желаю всем нашим компаниям, всем нашим сотрудникам горнодобывающей промышленности, смежникам успехов, здоровья семьям и новых производственных побед, потому что со всеми теми нюансами, проблемами и ограничениями вы, безусловно, справляетесь. За это вам огромное спасибо».

На пороге ещё один праздник. На этой недели регион отметит День знаний. На совещании обсудили итоги работу проекта «Арктическая школа». К новому учебному году обновлено 26 образовательных учреждений. Об этом подробно рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Для обучающихся созданы самые современные и комфортные условия для приёма пищи, три столовые были преобразованы. Сегодня столовые стали точками притяжения для школьников - местном встречи друзей, местом, в которых они разрабатывают проекты. Напомню, что в Мурманской области большинство столовых совмещены с актовыми залами».

В три раза увеличилось количество школьных театров. В этом году большое внимание было уделено созданию современны, учебных кабинетов. Развивают и молодёжные пространства «СОПКИ». За два года открыто 22 таких точек притяжения.

Егор Хаценко, председатель комитета Молодёжной политики Мурманской области: «В текущем году будут открыты ещё шесть новых молодёжных пространств «СОПКИ» в муниципальных образованиях Печенгский округ, Никель, Заполярный, Заозерск, Александровск, Мурманск. Пять из которых открываются 1 сентября и одно 30 сентября».

Коснулись на оперативном совещании и вопроса подготовки к отопительному сезону. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что все социальные учреждения во всех муниципалитетах должны быть готовы включать отопление с 1 сентября.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Решение о включении тепла остаётся у нас за главами администрации, поэтому, коллеги, я прошу очень серьёзно и внимательно отнестись к этой задаче, внимательно смотреть за прогнозом, за той температурой, которая есть».

На сегодняшний день уже готово 6020 единиц жилого фонда, 91 котельная и 7800 км инженерных сетей.

Александр Кобытев, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Хочу отметить выполнение ремонтных работ энергоснабжающими организациями. На Мурманской ТЭЦ на сегодняшний день на 100% выполнен ремонт котельного оборудования, магистральных тепловых сетей. У «Мурманскводонала» к завершению подходят ремонтные работы на объектах водоснабжения и водоотведения исполнения порядка 98%».

Из проблемных вопросов министр энергетики обозначил, что перед началом отопительного сезона отсутствуют паспорта готовности по многоквартирным домам в Ревде, Североморске.

Глава региона Андрей Чибис дал поручения разобраться главам муниципалитетов совместно с министерством в этом вопросе. Помимо этого, губернатор отметил, что наблюдается серьёзный рост стоимости мазута.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я этим вопросом занимаюсь. Мы обсуждали этот вопрос с президентом нашей страны, но паспорта готовности в Североморске и в других муниципалитетах, проблемы с паспортом готовности в Ревде, пожалуйста, давайте вы с этим разберётесь самостоятельно».

Ещё одной темой оперативного совещания стали проекты ТОР и арктической зоны. Общий объём вложений в развитие производства участников превысит 384 млрд рублей.