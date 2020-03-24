От долговой ямы за услуги ЖКХ спасёт рассрочка

Энергетики компании «Мурманэнергосбыт» напоминают о простом способе избежать проблем - судебных взысканий и встреч с приставами.

Как показывает практика, многие жители и рады рассчитаться с долгами. Но из-за пеней под 30% годовых доходят до «точки невозврата», когда «сколько не плати – останешься должен».

Соглашение о реструктуризации такой «снежный ком» остановит. А вот на сколько частей поделить долг – вопрос индивидуальный. Если у семьи сложная ситуация, то график погашения может быть и многолетним. Тем более что при низком доходе рассрочка позволит восстановить льготы – на оплату текущих платежей. Ещё одно преимущество соглашения для будущих отпускников: в период отъезда приставы не арестуют их счета или авто.

Подать заявку на рассрочку можно, не выходя из дома: позвонить в «МЭС» по телефону 8 800-250-88-51, или заполнить форму на сайте www.mures.ru.