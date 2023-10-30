От достижений и упущений в Кандалакше до праздничной программы Дня народного единства: сегодня состоялось очередное оперативное совещание

На оперативном совещании правительства губернатор поделился впечатлениями от рабочей поездке в Кандалакшу, обсудили вопросы благоустройства дворов и различных площадок в ЗАТО Видяево, укрепления межнациональных и этнокультурных отношений, хода капремонта и проведения Дня народного единства.

На оперативном совещании в региональном правительстве рассмотрели результаты реализации стратегического плана «На Севере – жить» в ЗАТО Видяево. В двух корпусах местной школы заменили окна, так же поставили два новых автомобиля скорой медицинской помощи.

В Мурманской области уже капитально отремонтировали 178 домов.

Юлия Барсукова, генеральный директор НКО «ФКР МО»: «Капитальный ремонт сейчас ведётся в 351 многоквартирном доме по 899 видам работ. Из них 584 – строительно-монтажные работы, 315 - проектов. На общую сумму 3 млрд 810 млн рублей».

Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Кандалакшу, где посетил ФОК «Северное Сияние», отремонтированную школу №19, а также ответил на волнующие местных жителей вопросы.

Больше всего кандалакшан заботит затянувшийся ремонт дороги на улице Горького.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Один вопрос серьёзный, который, конечно, вызвал недовольство моё – это затянувшийся ремонт дороги по улице Горького. На мой взгляд, ситуация безобразная. Это уже длится недопустимое количество времени. Понятно, что там большие были проблемы и с документацией, но и с подрядчиками надо шустрее работать. Я прошу по этой дороге всю необходимую работу с привлечением к ответственности виновных и подрядчика провести».

В Кандалакше глава региона открыл новое культурное пространство «СОПКИ», где будут проводить и различные праздники.

А уже приближается День народного единства, в программе которого более 100 событий.

Тимур Давлетшин, и.о. министра культуры Мурманской области: «В сквере на улице Ленинградской пройдёт фестиваль «Не хлебом едины». Северян ждёт праздничная концертная программа, будут работать разные тематические площадки. Празднование Дня народного единства в этот день будет продолжено концертом Ансамбля песни и пляски Северного флота с участием лучших региональных творческих коллективов».

Помимо культурно-развлекательных программ обсудили также поддержку национальных-культурных объединений, в том числе коренных малочисленных народов. На укрепление межнационального и межконфессионального согласия и этнокультурного развития выделили более 43 млн рублей.

Ольга Ульянова, и.о. министра внутренней политики Мурманской области: «У нас действует 19 национальных объединений, 7 казачьих обществ, 39 общин КМНС, 14 религиозных конфессий, которые объединяют 134 религиозные организации. География охвата муниципальных образований мероприятиями проектов, реализованных при поддержке правительства, достаточно широка. Проекты реализованы практически в каждом муниципальном образовании».

В этом году поддержку получили 18 социально значимых проектов на общую сумму 11 млн рублей, ещё 3,4 млн рублей предоставлены 13 муниципальным образованиям в виде субсидии.