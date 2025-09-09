От дронопилотов и горняков до спортсменов: в образовательных учреждения Мурманской области продолжают открывать профильные классы

Не исключение и ЗАТО Александровск: благодаря победе в конкурсе «Арктическая школа» юные александровцы смогут освоить навыки управления беспилотными летательными аппаратами и познакомиться с горным делом.

- Если у нас квадракоптер перевернулся, то можем использовать функцию «черепахи». Перевернули, выключаем и включаем.

Беспилотники, управляемые юными операторами, без труда преодолевают препятствия. Особая зона позволяет отточить мастерство полёта, не причиняя вреда маленькой хрупкой машине.

Семен Романенко, учащийся школы №266, г. Снежногорск: «Дрон лёгкий, его может унести ветром, поэтому у нас есть специальная полётная зона».

Эту площадку в снежногорской школе создали ещё в прошлом году, и благодаря тренировкам пилоты уже показали неплохие результаты на областных соревнованиях по управлению дронами. Теперь же, возможности учащихся значительно расширятся, ведь учреждение стало обладателем гранта проекта «Арктическая школа» и успешно обновило аудиторию для обучения целого поколения специалистов по работе с БПЛА.

Иван Саламатов, учитель технологии школы №266, г. Снежногорск: «Помимо навыков полёта, ребята освоят технические составляющие БПЛА, его основные узлы, компоненты, научатся программированию БПЛА, получат различные инженерные навыки: пайка, сборка. Научатся предполётной подготовке квадрокоптеров».

В современном инженерном пространстве несколько зон: учебные парты, технические мастерские и программно-практические лаборатории, благодаря которым можно задать дрону, например, траекторию полёта. Приступить к освоению навыков управления могут школьники с пятого класса.

В 2021 году на обновление спортивного зала полярнинская школа №1 выиграла почти 5 миллионов рублей. Улыбнулась удача учреждению и в этом году.

Вера Сулаева, директор школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «В 2025-ом мы не ожидали. Но к нашему счастью, снова стали победителями конкурса «Арктическая школа» в профессиональном инженерном направлении для школ».

Готовить в погодинской школе будут горняков. С предприятиями горнодобывающей и горноперерабатывающей отраслей региона ребята уже знакомы – в прошлом учащиеся неоднократно бывали на экскурсиях, где знакомились с профессиями. Теперь компании - официальные партнёры образовательной программы. Это не единственное профильное направление, уже несколько лет здесь работает психолого-педагогический класс. И такие программы имеют свой важный результат в подготовке специалистов, которые после получения высшего образования устраиваются в учреждения Мурманской области.

Вера Сулаева, директор школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Вы не поверите, но за три года мы смогли выстроить эту линию так, что в этом году у нас поступили 10 человек по педагогическим специальностям. Это работает, на самом деле. Может, это будет не так быстро и срочно, но результат будет и будет продолжение».

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Проекты успешно реализованы, уверена, что вы удивили первых посетителей - не только детей, но и родителей. И те программы, которые будут реализованы на базе новых пространств, позволят ребятам не только получить новые знания, но и успешно реализовать их в будущем».

Уделяют в ЗАТО Александровск внимание и развитию спорта: команды по греко-римской борьбе, художественной гимнастике, волейболу и мини-футболу - серьёзные соперники в своих направлениях. Например, футболисты Снежногорска в конце прошлого учебного года стали победителями нескольких важных матчей.

Валерий Чернышев тренер-преподаватель ДЮСШ, г. Снежногорск: «Наши парни 2011-2012 года рождения съездили на Всероссийский турнир в Сочи, где заняли второе место. Также съездили в составе сборной на Северо-Запад, где также стали вторыми по Северо-Западному округу».

Спортивных успехов могут добиться и любители, так как для развития физических навыков открывают новые площадки. Одну из таких обустроили в Снежногорске благодаря программе общественных инициатив «На Севере - твой проект». Комплекс с прорезиненным покрытием готов принять всех желающих поиграть в баскетбол или футбол: для игр с мячом установлены ворота и кольца.