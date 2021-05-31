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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.21 19:30

От электросамокатов до Кубка мира по силовому экстриму в Териберке - широкий спектр вопросов оперативного совещания

Вакцинация от коронавируса стала как никогда доступной, но мурманские школьники всё равно грустят, а печалят их не стартовавший период ЕГЭ, а упущенные в прошлом году возможности.

Глава региона на оперативном совещании снова выступил по видеосвязи. Но кого этим удивишь? В отличие от этой новости. Прививку от коронавируса теперь можно сделать, просто пойдя на прогулку в торговый центр. На минувших выходных через такие точки прошли 110 человек, но то ли будет, когда акция наберёт обороты. Ведь совместить приятное с полезным стало как никогда просто.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения: «Всего в регионе привито более 92 тысяч 600 человек, это 24% от плана».

А скинуть лишение килограммы после сочного бургера, съеденного на  фудкорте, помогут самокаты. Их в городе появится целая сеть. Только вот после вакцинации врачи не рекомендуют проявлять физическую активность. 

Впрочем, кататься на них пока смогут далеко не все. Просто выпускникам сейчас не до самокатов. 31 мая стартовал основной период сдачи ЕГЭ, эмоционально тяжёлое время для многих школьников, стоящих на пороге взрослой жизни.

Выпускникам 2021 года должно быть вдвойне грустно покидать школу. Ведь их альма-матер могут сильно измениться. На преобразования внутри учреждений образования выделено 150 миллионов рублей.  Их распределят среди участников конкурса грантов «Arctic schools». Где-то отремонтируют столовую, где-то библиотеку, а где то и спортзал. Ведь в школьных стенах воспитывают, в том числе и будущих силачей. А им нужно и хорошо питаться, и знания впитывать как губка, без науки и камень Атласа не поднимешь. А ведь 5 июня в Териберке состоится Кубок мира по силовому экстриму.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Атлеты будут бороться за солидный приз».

Любопытно будет посмотреть на фитнесс-бикини дефилирующих в Териберке, такая номинация тоже заявлена в программе соревнований. Село на побережье Баренцева моря манит не только людей сильных, но и творческих. Им, к слову, могут достаться 10 миллионов рублей и это не шутка. Речь о поддержке кинопроизводителей, на рибейты уже поступают заявки.

Комментарии

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