От формирования зарплат педагогов до акции «Ёлка желаний» - на оперативном совещании в правительстве региона рассмотрели самые животрепещущие вопросы

Педагог из Мурмашей стала одним из победителей всероссийского конкурса «Воспитатели России», зарплатный вопрос и капремонты – эти и другие темы обсудили на еженедельном оперативном совещании с губернатором Мурманской области.

Губернатор в режиме ВКС начал еженедельное оперативное совещание с хороших новостей. Педагог детского сада в п.гт. Мурмаши стала одним из победителей Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Андрей Чибис поблагодарил Наталью Музай за добросовестную работу и поздравил с отличным результатом в конкурсе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это одно из ключевых профессиональных мероприятий в сфере дошкольного образования нашей страны. В нём приняли участие более четырёх тысяч педагогов со всей страны, но лауреатами стали 78».

Также глава региона обратил внимание на формирование зарплат педагогов. Он отметил, что большое внимание стоит обратить на те учреждения, которых коснулась реорганизация.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы видим, что по ряду учреждений, а в них по ряду сотрудников произошло определенное снижение заработных плат. Что важно, коллеги? Во-первых, были допущены и технические ошибки».

Андрей Чибис напомнил, что в регионе действует колл-центр, куда педагоги и сотрудники учебных заведений могут задать волнующие вопросы, причём даже анонимно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Выяснилось, что вопросы по оплате труда там, где они возникали у людей, подходят к руководителю учреждения, а не всегда разъяснено, почему так начисляется, какой порядок начисления, за что было начисление, за что не стало начисления. Были моменты выявлены, когда девушка - воспитатель выиграла грант, ей обещали, что грант получишь, а прошло время, а эта грантовая сумма не была предоставлена».

Важно сделать так, чтобы сотрудники понимали, как и за что им начисляется зарплата, а также необходима честная прозрачность этого процесса.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Попрошу провести дополнительные мероприятия по слаженности коллектива. Чётко показать, что с деньгами, кто и за что, сколько получает, какой порядок начисления и какие премии при увольнении кому-то выплачены, чтобы всё это было прозрачно».

В ходе оперативного совещания губернатор попросил поощрить работников бюджетной сферы в преддверии новогодних праздников и подготовить соответствующий бюджетный проект к его реализации.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу такие расчёты мне представить, а мы постараемся в ближайшее время уже финальные цифры, как говорится, объявить. Нужно будет это до конца года обеспечить»

На оперативном совещании обсудили и работу группы «Губернаторского контроля» в муниципалитетах. В течение недели был отработан ряд вопросов, связанных с благоустройством, коммунальной и дорожной инфраструктурой.

Надежда Аксенова, заместитель губернатора Мурманской области - руководитель аппарата правительства Мурманской области: «В Мурманске на стадионе «Льдинка» восстановлено освещение. По итогам обращений жителей произведена замена шести неисправных прожекторов и одной осветительной мачты. В Кировске решены вопросы с освещением и покрытием тротуаров на улице Кирова возле школы №2 и детского сада №4. Сообщения от жителей с информацией о большом количестве неработающих фонарей и гололеде на дорожках поступили первого декабря. Произведён ремонт светильников и обработка поверхности антигололедными составами. В Ревде выполнен капитальный ремонт магистрального водовода протяженностью более 10 км».

Проблема с освещением была решена и в Мончегорске на улице Бредова, и в Апатитах на улице Ферсмана. В Зеленоборском на Магистральной улице установили пандус для маломобильных граждан. В Мурманске на проспекте Героев-североморцев, 13 восстановлено газоснабжение.

Надежда Аксенова, заместитель губернатора Мурманской области - руководитель аппарата правительства Мурманской области: «В Мурманске завершены работы по капитальному ремонту более чем 30 многоквартирных домов, продолжается монтаж архитектурной подсветки».

Кстати, в Мурманской области разработали концепцию колористики многоквартирных домов, которые будут применять при капитальном ремонте МКД. В 2025 году работы ведут в 702 многоквартирных домах и средства на капитальный ремонт уже заложены в бюджете на следующий год.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Эта тема требует детального обсуждения. Я бы просил на следующее оперативное совещание поставить отдельный доклад по вопросам, как и какие сейчас работы завершены, какие находятся в стадии ремонта. Уж мы, слава Богу, видим, как наши города обновляются, становятся ярче, подсвечиваем очень подробно и очень внимательно относимся к этой программе».

В Мурманской области объявили старт голосованию по выбору дворовых территорий, где будут производить ямочный ремонт. Сегодня такая потребность заявлена от 19 муниципалитетов общей площадью более 225 тысяч кв. метров. Объём финансирования на работы по ямочному ремонту дворов на 2026 год составляет 300 млн рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я прошу участвовать всех наших жителей, потому что дефектовки были сделаны летом, но эти дворы ремонтируются, в этом году тоже все эти работы выполнены. А всего с 2020 года более 1,5 тысячи дворов и проездов сделаны в рамках этого проекта. Поэтому прошу всех участвовать в голосовании, чтобы мы смогли уже летом привести ваш двор в порядок».

Также на совещании не забыли поздравить волонтёров с их профессиональным праздником. Губернатор отметил, что добровольческие движения в регионе не просто развиваются, но и демонстрируют впечатляющие результаты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На прошлой неделе у нас прошёл форум волонтёров специальной военной операции. Я просто поражён, насколько увлеченно, профессионально во всех уголках нашей области и молодые люди, и из поколения постарше, и предприниматели, и так далее занимаются подготовкой, изготовлением всего того, что нужно для наших бойцов, для нашей победы. Огромное ещё раз им спасибо».

В конце оперативного совещания Андрей Чибис напомнил, что по всей России стартовала акция «Ёлка желаний», где каждый может исполнить мечту ребёнка, находящегося в трудной жизненной ситуации.