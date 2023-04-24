От грантов и Дней предпринимательства до института инвеступолномоченных и уборки снега: губернатор в Москве, но оперативное совещание состоялось

В областном правительстве состоялось оперативное совещание. Глава региона Андрей Чибис провёл его в дистанционном формате из Москвы.

С руководством области обсудили ряд вопросов, касающихся конкурса грантов для предпринимателей и самозанятых, промежуточных итогов голосования по выбору объектов благоустройства. Затронули тему вывоза снега с населённых пунктов региона.

Оперативное совещание глава региона Андрей Чибис начал с темы губернаторского стартапа. Запущен конкурс грантов для предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует открыть собственный бизнес. Победителями прошлых лет стали 105 участников. В этот раз на реализацию проектов предусмотрено 40 млн рублей из регионального бюджета. Заявки принимают до 24 мая в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году максимальная сумма гранта равна 2 млн рублей. Своё дело можно открыть как в крупных населённых пунктах региона, так и в приграничных, удалённых населённых пунктах Мурманской области, в ЗАТО и в моногородах. Также мы сохранили особые условия для бывших военнослужащих, участников специальной военной операции, членов их семей».

В апреле в Мурманской области проходят традиционные Дни предпринимательства. Цель события – развитие профессиональных компетенций, обмен опытом и новыми идеями в бизнес-сообществе региона. Программа в этом году сформирована по семи направлениям. Это образование, выставки-продажи, конкурсы. Несколько треков посвящены информационному сопровождению и инвестициям.

Ольга Кузнецова заместитель губернатора Мурманской области: «В нашем регионе заработал институт инвеступолномоченных, в полномочия которых входит решения острых проблем предпринимателей, поэтому в рамках программы «Дни предпринимательства» у нас пройдут встречи с инвеступолномоченными в каждом муниципальном образовании региона.

С программой Дней предпринимательства можно ознакомиться на сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Андрей Чибис поздравил школьников Мурманской области, ставших призёрами Всероссийской олимпиады. Это Михаил Мелещенко, ученик Мурманской кадетской школы, София Калашникова, девятиклассница апатитской школы №5 и десятиклассница гимназии №10 Мурманска Анна Малышкина.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я напомню, что все призёры Всероссийской олимпиады школьников получают по 150 тысяч рублей за каждую победу, а также по 100 тысяч рублей получает каждый педагог, который подготовил ученика. У нас достойное вознаграждение финансовое таких талантливых ребят и их наставников. Отмечу, что в регионе уже 8 призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников. Впереди у наших ребят ещё три участия в заключительном этапе олимпиады, пожелаем им удачи».

В Мурманской области с 20 по 29 мая впервые пройдут Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Северное сияние». В них примут участие около 200 спортсменов со всей страны. Всего в мае на территории муниципалитетов региона пройдёт 15 областных чемпионатов и первенств по 10 видам спорта.

Наталья Марковина, и.о. министра спорта Мурманской области: «Соревнования запланированы по таким видам спорта как шахматы, дзюдо, пейнтбол, скалолазание. Пройдут игры первенства и чемпионаты по хоккею и по футболу. Также состоятся Всероссийские соревнования. Пройдут всего 9 первенств Мурманской области, 10 чемпионатов Мурманской области. Будут задействованы муниципальные образования Мурманск, Апатиты, Кировск и Кольский район».

Подробную программу публикуют в специальном разделе на сайте регионального Минспорта.

Глава региона Андрей Чибис обсудил с Центром управления регионом вопросы уборки снега. Как сообщил заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский, на прошедшей неделе число сигналов по уборке снега в регионе за неделю снизилось на 85%. Этому поспособствовала активная работа коммунальных служб.