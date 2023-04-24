Северяне интересуются у астрологов Сергея Згазинского и Ксении Мавлютовой, что их ждёт в текущем годуВ Мурманской области завершена процедура продления срока действия лицензии недобросовестных УК
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.04.23 19:30

От грантов и Дней предпринимательства до института инвеступолномоченных и уборки снега: губернатор в Москве, но оперативное совещание состоялось

В областном правительстве состоялось оперативное совещание. Глава региона Андрей Чибис провёл его в дистанционном формате из Москвы.

С руководством области обсудили ряд вопросов, касающихся конкурса грантов для предпринимателей и самозанятых, промежуточных итогов голосования по выбору объектов благоустройства. Затронули тему вывоза снега с населённых пунктов региона.

Оперативное совещание глава региона Андрей Чибис начал с темы губернаторского стартапа. Запущен конкурс грантов для предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует открыть собственный бизнес. Победителями прошлых лет стали 105 участников. В этот раз на реализацию проектов предусмотрено 40 млн рублей из регионального бюджета. Заявки принимают до 24 мая в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году максимальная сумма гранта равна 2 млн рублей. Своё дело можно открыть как в крупных населённых пунктах региона, так и в приграничных, удалённых населённых пунктах Мурманской области, в ЗАТО и в моногородах. Также мы сохранили особые условия для бывших военнослужащих, участников специальной военной операции, членов их семей».

В апреле в Мурманской области проходят традиционные Дни предпринимательства. Цель события – развитие профессиональных компетенций, обмен опытом и новыми идеями в бизнес-сообществе региона. Программа в этом году сформирована по семи направлениям. Это образование, выставки-продажи, конкурсы. Несколько треков посвящены информационному сопровождению и инвестициям. 

Ольга Кузнецова заместитель губернатора Мурманской области: «В нашем регионе заработал институт инвеступолномоченных, в полномочия которых входит решения острых проблем предпринимателей, поэтому в рамках программы «Дни предпринимательства» у нас пройдут встречи с инвеступолномоченными в каждом муниципальном образовании региона.

С программой Дней предпринимательства можно ознакомиться на сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Андрей Чибис поздравил школьников Мурманской области, ставших призёрами Всероссийской олимпиады. Это Михаил Мелещенко, ученик Мурманской кадетской школы, София Калашникова, девятиклассница апатитской школы №5 и десятиклассница гимназии №10 Мурманска Анна Малышкина.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я напомню, что все призёры Всероссийской олимпиады школьников получают по 150 тысяч рублей за каждую победу, а также по 100 тысяч рублей получает каждый педагог, который подготовил ученика. У нас достойное вознаграждение финансовое таких талантливых ребят и их наставников. Отмечу, что в регионе уже 8 призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников. Впереди у наших ребят ещё три участия в заключительном этапе олимпиады, пожелаем им удачи».

В Мурманской области с 20 по 29 мая впервые пройдут Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Северное сияние». В них примут участие около 200 спортсменов со всей страны. Всего в мае на территории муниципалитетов региона пройдёт 15 областных чемпионатов и первенств по 10 видам спорта.

Наталья Марковина, и.о. министра спорта Мурманской области: «Соревнования запланированы по таким видам спорта как шахматы, дзюдо, пейнтбол, скалолазание. Пройдут игры первенства и чемпионаты по хоккею и по футболу. Также состоятся Всероссийские соревнования. Пройдут всего 9 первенств Мурманской области, 10 чемпионатов Мурманской области. Будут задействованы муниципальные образования Мурманск, Апатиты, Кировск и Кольский район».

Подробную программу публикуют в специальном разделе на сайте регионального Минспорта.

Глава региона Андрей Чибис обсудил с Центром управления регионом вопросы уборки снега. Как сообщил заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский, на прошедшей неделе число сигналов по уборке снега в регионе за неделю снизилось на 85%. Этому поспособствовала активная работа коммунальных служб.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Внутренняя трудовая мобильность: в какие регионы страны готовы ехать россияне ради высокой зарплаты и новой работы
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
-Правовая консультация (18+)Стоит ли идти в отпуск в мае и как увеличить отпускные?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Край». Художественный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самые полезные для карьеры языки — английский и китайский-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 21 копейку, евро выросло почти на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Туломской ГЭС начался монтаж гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области завершена процедура продления срока действия лицензии недобросовестных УК-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о наделении родителей участников СВО правом на кредитные каникулы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика