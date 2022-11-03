От хандры в полярную ночь помогут обнимашки и спорт - психолог

По словам Екатерины Янец, больше всего в зону риска попадает старшее поколение. Запасы организма и здоровья уже не те, к тому же в этот период ослаблен гормональный фон. Подростки тоже подвержены влиянию, это связано со стрессовыми нагрузками и постоянным недостатком сна.

Журналисты «Арктик-ТВ» решили поинтересоваться, как преодолеть стресс в период предстоящей полярной ночи и у профессионального психолога.

По словам Екатерины Янец, больше всего в зону риска попадает старшее поколение. Запасы организма и здоровья уже не те, к тому же в этот период ослаблен гормональный фон. Подростки тоже подвержены влиянию, это связано со стрессовыми нагрузками и постоянным недостатком сна.

Без гормонов счастья, которые даёт солнечный свет, люди подвержены апатии, депрессивному состоянию или усталости.

Что же делать, чтобы улучшить самочувствие? В такой период важно восполнять витаминодифицит, обязательно принимать витамин Д. А физическая нагрузка, как уверят Екатерина, легальный способ добыть эндорфины и дофамины, так что ей тоже не стоит пренебрегать.

И, конечно же, позитивные эмоции здесь важны как никогда.

Екатерина Янец, психолог: «Если мы в своё расписание будем вставлять обнимашки, спорт, закаливание и приятные вещи, которые нас наполняют радостью, то мы можем даже не заметить, что наступила полярная ночь».