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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.22 19:30

От хайпа в соцсетях до нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и обновлении машин общественного транспорта - оперативное совещание в правительстве Мурманской области

Укладка асфальта в рамках нацпроекта в Мурманской области выполнена на 108%; глава региона поблагодарил северян за помощь военнослужащим; интернет-портал «Молодая Арктика» продолжает обретать новый функционал; в области открыто 15 молодёжных пространств, а в 9 муниципалитетах обновлён парк общественного транспорта - все эти темы прозвучали на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

В Мурманской области продолжается работа по частичной мобилизации. Все задачи выполняются плановом режиме, в чёткие сроки, установленные командованием Северного флота. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис. Отдельно глава региона обратился к редакторам групп в социальных сетях, которые нередко публикуют не проверенную информацию о призывной кампании.   

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я очень прошу не гнаться за таким минутным хайпом и не распространять непроверенную информацию. Это касается и вопросов, которые возникают, это касается и мероприятий, которые проходят, и отмена мероприятий и т.д. Не хайпуйте, не время и не тема для хайпа. И вы своими взбросами для поднятия цитируемости просто увеличиваете переживание людей».

Региональное правительство каждый день публикует информацию о ходе частичной мобилизации на официальных ресурсах. Глава региона посоветовал пользоваться только такими источниками.

Во время оперативного совещания Андрей Чибис так же подвёл промежуточные итоги выполнения дорожных работ 2022 года.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году, как и в прошлом, нам удаётся не только выполнить план нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на этот год, но и приступить опережающими темпами к плану мероприятий следующего года. Укладка асфальта выполнена уже на 108% – это свыше 500 тысяч квадратных метров только в рамках нацпроекта».

В Мурманской области выполняют дорожные работы в рамках региональных программ. Обновляют не только асфальт, но и парк общественного транспорта. Губернатор Андрей Чибис отметил качественные изменения в сфере пассажирских перевозок в регионе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За два года в регионе закуплено 178 автобусов и троллейбусов. Это позволило обновить практически на треть парк по всей области, а в некоторых муниципалитетах, например, в Североморске, ЗАТО Александровск, Кировске, Оленегорске, Ловозерском районе, Печерском округе, Полярных Зорях, Мончегорске и Апатиты полностью обновили общественный транспорт».

На данный момент в регионе действуют 175 регулярных маршрутов, 7 из них – новые, запущенные в этом году.  Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова отметила, что готовность к зиме всех 40 перевозчиков оценивается в 100%. Выполнены необходимые плановые технические работы, сформированы запасы зимних шин и технических жидкостей, заключены договоры на поставку топлива.

Интернет-портал «Молодая Арктика», который должен стать единым пространством для молодёжи Мурманской области, продолжает обретать новые функции.  Например, завершена доработка модуля с заданиями. С его помощью участники проходят тесты и опросы, получая за свою активность соответствующее баллы.

Александра Никипелова, заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области: «Одним из важных инструментов блока «Задания» является возможность анализировать результаты опросов. Таким образом, можно опираться на мнение молодёжи для принятия решений и понимания вектора движения в различных сферах».

Баллы начисляются не только при прохождении опросов и тестов, получить их можно и за регистрацию в системе, и за приглашение друга на портал, и за участие в мероприятиях «Афиши». Причём зарегистрироваться на то или иное событие можно, использовав QR-код. Мнение участников сервиса учитывается уже сейчас, при разработке портала. Система «Молодая Арктика» была анонсирована 30 августа, её целевая аудитория – жители Мурманской области до 34 лет. Кроме этого, в области работают современных 15 пространств для реализации социально значимых молодёжных инициатив. А самые активные представители могут получить стипендию от губернатора.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напоминаю, что до 20 октября мы продолжаем приём заявок на специальную стипендию для 100 северян, которые будут её получать, именно активных северян, активных наших северян, ребят, которые будут получать по 15 тысяч рублей ежемесячно».

Глава региона напомнил, что в области проходят события, приуроченные к 78-летию  разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Программа включает более 120 пунктов. Участие в мероприятиях принимает и мурманская молодёжь

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