21 мая в Мончегорске состоялась презентация турпродуктов участников школы туроператоров «Имандра». Экспертное жюри, среди которого представители региональных туроператоров «Лаппи-тур», «Понаехали» и «Визит.Мурманск», оценило проекты участников и определило трёх финалистов.

От идеи до бизнеса. Школа туроператоров «Имандра», организатором которой выступило Агентство развития г. Мончегорска, стартовала в марте 2022 года. В течение двух месяцев в онлайн-формате участники проходили обучение. Пришло время подводить итоги и выбирать финалистов проекта.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Сейчас мы получаем результаты работы, когда люди на местах, люди из вне смотрят на свою территорию, ищут возможности оказания качественного сервиса на территории, находят интересные идеи и упаковывают это в продукт. У каждой идеи есть конкретная программа, конкретная цена и за каждой этой идеей стоит либо предприниматель, который готов её реализовывать, либо человек, который готов стать предпринимателем».

Имандра - крупнейшее озеро Кольского полуостров. Природный капитал которого обладает большим потенциалом для развития туризма и активного отдыха.

Анна Булочникова, основатель и управляющий директор «Территории.рф»: «Оно пока, к сожалению, недооценено, но в этом есть историческая подоплека и есть история с парусами, есть история с современными сапами, поэтому Имандра должна точно заиграть. Тот туристический поток, который сейчас есть в области, он сосредоточен в двух точках - это Териберка на севере плюс Мурманск — вот эта связка плюс Хибины, Апатиты».

Десять проектов вышли в финал, среди которых туры различной направленности. Это экскурсии по городу, сапы, многочасовые путешествия на яхтах по Имандре и треккинг по Мончетундре.

Артём Трофименко, участник: «Проект у меня предусматривает прогулки на яхтах. Это дневные, ночные, вечерние прогулки. Естественно, на яхтах по акватории озера Имандра. Это возможность для личного развития, в-первую очередь. Во-вторых, развития как региона, так и отдельное развитие парусного спорта в целом».

Жюри оценивало финалистов по нескольким критериям: гибкость - адаптация продукта под размер группы и разную аудиторию; уровень сервиса – снаряжение, оборудование, места отдыха, прием пищи, а также по уникальности и силе впечатлений.

Анна Фёдорова, директор Агентства развития Мончегорска: «Проекты все яркие, какой-то один выделить очень сложно. Они и разные, и по-своему раскрывают нашу особенность – это озёрный туризм и, например, прогулка на яхтах, можно на сапах и ночная прогулка-тур в Лапландском заповеднике. Это, мне кажется, просто уникально, это очень интересно. Поэтому здесь выделять никого не буду, все разные и хочется победу отдать всем».

После непродолжительного совещания жюри выбрало четыре лучших проекта. Уже в июне финалисты проведут тест-драйв маршрутов и получат помощь в запуске турпродуктов на территории Мончегорского округа.