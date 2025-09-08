От итогов Восточного экономического форума 2025 до необходимости вакцинации северян от гриппа - вопросы оперативного совещания в правительстве региона

Сегодня в стенах регионального правительства состоялось оперативное совещание под руководством Андрея Чибиса. На нём были подведены итоги Восточного экономического форума, озвучена информация о начале вакцинации от гриппа жителей Мурманской области, а также о старте стажировки участников программы «Герои Севера».

Началось оперативное совещание с подведения итогов Восточного экономического форума, на полях которого Президент России озвучил ряд важных решений для развития Арктики и Мурманской области. Первое инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора, который включает Северный морской путь.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Президент ещё раз акцентировал внимание на том, что это является ключевой транспортной артерией для развития нашей страны и реализации совместных проектов с дружественными партнёрами. Отмечу, что ключевой частью ТТК является Мурманский транспортный узел, который обеспечивает развитие портовой инфраструктуры и железнодорожных подходов».

Ранее в рамках Международного арктического форума Владимир Путин поручил втрое увеличить грузопроводящую способность МТУ. Проект недешевый, но поставлена стратегически важная задача, которую региональное правительство отрабатывает с федеральными коллегами. Второе решение, на которое обратил внимание Президент – реализация мастер-планов и жилищное строительство. В Мурманской области уже строится 20 домов, 80% квартир фонда выставлено на продажу.

Ещё одно решение главы государства касается льгот для инвесторов. С 1 января 2027 года для Арктики и Дальнего Востока будет действовать единый преференциальный режим.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это привлечёт больше инвесторов, будет прозрачней процедура. Инвесторы – это новые рабочие места. По итогам первого квартала 2025 года прирост инвестиций в регион свыше 140%. Напомню, что мы являемся лидерами по количеству резидентов в Арктике. Всего у нас более 300 резидентов, общий объём планируемых инвестиций превышает 603 млрд рублей, в перспективе – создание более 14,6 тысячи рабочих мест».

В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппа. Планируется, что она охватит свыше 360 тысяч северян. 75 прививочных пунктов организованы в медорганизациях. Для вакцинации взрослого населения используют трёхвалентные препараты «Совигрипп» и «Флю-М»; для детей – «Ультрикс Квадри».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Просьба, прежде всего, обратить внимание родителей детей младше пяти лет, взрослым старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам во втором и третьем триместре. Прошу внимательно к этому отнестись».

Участники программы «Герои Севера» начинают стажировку в областном правительстве и органах местного самоуправления. Во время неё они познакомятся с ключевыми направлениями работы и получат опыт принятия управленческих решений. Каждого будет курировать опытный наставник.

Андрей Пухов, участник программы «Герои Севера»: «На нас возложили колоссальную ответственность, доверив участие в данной программе. Самое главное – получение знаний и опыта от руководителей, чтобы мы впитали у них всё самое лучшее и привнесли свой новый взгляд со стороны».

«Губернаторский контроль» в Ловозерском округе проверил состояние более 50 объектов, созданных по плану «На Севере – жить!». По программе «Арктическая школа» в образовательном учреждении в Ревде создано современное кафе, а в Ловозере – «Уникум». В этом году также благоустроены новые общественные пространства и детские площадки. Ревизоры проверили благоустройство парка-сквера в Ловозере. Отмечен низкий процент готовности работ, поэтому Надежда Аксенова обратилась к администрации с просьбой усилить контроль.

Надежда Аксенова, заместитель губернатора Мурманской области - руководитель аппарата правительства Мурманской области: «Созданный ранее спортивный стадион и инфраструктура в Ловозеро на улице Спортивной в надлежащем состоянии и пользуется большой популярностью. Однако, негатив среди подростков и жителей вызывает демонтаж скейт-площадки, установленной в 2022 году. Просим муниципалитет найти решение и оборудовать в следующем году для ребят новую площадку взамен демонтированной».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу эту тему отработать и в Умбе, и в Ловозере».

Губернатор Андрей Чибис обратился к подрядчикам и заказчикам дорожных работ. Сейчас в работе — 87 объектов местного значения, 81 из них уже завершён, остальные должны закончить в сентябре.

Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «В рамках программы реновации ЗАТО в этом году принимают участие три муниципальных образования: Александровск, Заозерск и Североморск. В Североморске ремонту подлежат четыре объекта – три уже завершены. Заозерск 2025 года - это три объекта, и они завершены. Александровск – ремонту подлежит 37 объектов, на сегодняшний день пять сданы, семь в высокой степени готовности и в работе находятся 25 объектов».

Губернатор отметил, что по ряду объектов есть отставание и необходимо все их жёстко контролировать, а выявленные недостатки подрядчик должен исправлять в кратчайшие сроки. Также глава региона указал на то, что нужно устранить швы на дорогах, оперативно провести инвентаризацию магистралей в муниципалитетах, чтобы завершить ямочный ремонт до начала зимы.

Не прошёл глава региона и мимо темы ограждений в Мурманске.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Следите, пожалуйста, какое ограждение ставится. Во-первых, оно должно в стилистике определенной быть, второе – мы договаривались, если ограждение ставится там, где оно необходимо, а не просто залепить везде заборчики. А второе, давайте ставить оцинкованные, чтобы потом их не красить каждый год. Вы следите за этим».

Депутат Госдумы от Мурманской области Татьяна Кусайко доложила о ключевых социально значимых законах и рассказала о приоритетных направлениях работы федерального парламента.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Татьяна Алексеевна, хочу поблагодарить вас, потому что помимо законотворческой деятельности, вы, как врач, активно занимаетесь разными проектами, включая десанты врачей и так далее. Это крайне важно. Ну, а по законам в этом году 14, где вы соавтор, это очень хорошо. Самое главное - законы, которые касаются наших военнослужащих и их семей. Это очень важно».

Наша депутат выступила соавтором документа, который гарантирует военным пенсионерам, возобновившим службу, повышенный размер пенсии. Другим законом установлено, что гражданским жёнам погибших бойцов СВО могут предоставить соцподдержку при наличии общего несовершеннолетнего ребёнка и совместном проживании не менее трёх лет. Одним из важных направлений работы в Госдуме остаётся защита граждан от мошенников.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы от Мурманской области: «Принят ряд федеральных законов, направленных на защиту граждан от действий мошенников. Введена уголовная ответственность за кибермошенничество, связанное с обналичиванием денег, полученных обманным путем. Счета несовершеннолетним банки смогут открывать только с письменного согласия родителей или законных представителей».

В Мурманской области, на студенческие семьи распространяется широкий спектр мер поддержки. Например, в медколледже открыта комната для кратковременного пребывания детей из студенческих семей, в пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ» работает «Школа будущих родителей», осуществляются выплаты на первого и второго ребёнка в рамках программы «Зарплата мамы» и многое другое.