День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.08.24 19:30
От казармы в Нахимовке до кабинета в правительстве - Алексей Лыженков, заместитель губернатора Мурманской области
В новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы расскажем о заместителе губернатора Мурманской области Алексее Лыженкове.
Смотрите программу в эфире телеканала уже сегодня в 21.00, а в субботу – в 17.30, в воскресенье - в 18.30.
Когда твой отец легенда… Чему научила казарма Нахимовского училища и первые впечатление от Баренцева моря… Воспоминания тех лет, когда Алексей Лыженков был ещё лейтенантом:
- Ты понимаешь, что ты смотришь, а вокруг ничего кроме стены воды.
Что общего между военной и государственной службой, в чем различия между работой в мэрии и правительстве Мурманской области. Ответы на эти вопросы будут даны заместителем губернатора Мурманской области Алексеем Лыженковым в проекте «Север - это судьба».
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Последние комментарии
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
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