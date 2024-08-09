От казармы в Нахимовке до кабинета в правительстве - Алексей Лыженков, заместитель губернатора Мурманской области

В новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы расскажем о заместителе губернатора Мурманской области Алексее Лыженкове.

Смотрите программу в эфире телеканала уже сегодня в 21.00, а в субботу – в 17.30, в воскресенье - в 18.30.

Когда твой отец легенда… Чему научила казарма Нахимовского училища и первые впечатление от Баренцева моря… Воспоминания тех лет, когда Алексей Лыженков был ещё лейтенантом:

- Ты понимаешь, что ты смотришь, а вокруг ничего кроме стены воды.

Что общего между военной и государственной службой, в чем различия между работой в мэрии и правительстве Мурманской области. Ответы на эти вопросы будут даны заместителем губернатора Мурманской области Алексеем Лыженковым в проекте «Север - это судьба».