«От классики до современного искусства» - открылась выставка в Мурманском областном художественном музее

Она посвящена 35-летию создания учреждения. На экспозиции представлены живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства из фондов.

Работа «Встречи» заслуженного художника России Виталия Бубенцова стала одной из первых собрании областного художественного музея, который открыли 17 января 1990 года. С тех пор фонды учреждения только росли.

Выставка, которую сейчас открыли в стенах учреждения «От классики до современного искусства», как раз демонстрирует разнообразие коллекции.

Музейная коллекция формировалась разными путями: учреждение приобретало произведения у художников и мастеров, авторы и коллекционеры дарили свои работы. Экспонаты передавали из фондов Республиканского центра художественных выставок и пропаганды изобразительного искусства, а также из собрания Мурманского областного краеведческого музея.

Фондовая коллекция объединяет разные виды, жанры и стили изобразительного искусства, некоторые предметы имеют историческую ценность, так как связаны с важными событиями и личностями, есть и экспонаты подаренные, например, телеведущим Андреем Малаховым.

Они представляют интерес для специалистов и любителей искусства.

Выставка будет работать в главном здании Мурманского областного художественного музея до 16 марта.