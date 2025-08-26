От классики до современной прозы: в Мурманской области откроют литературные клубы «Знания»
Его реализация начнётся с 1 сентября, а ключевым звеном станут школьные литературные клубы, которые появятся и в учебных заведениях Мурманской области.
Основная идея заключается в том, чтобы помочь детям заново открыть для себя мир художественной литературы через живое чтение и дискуссии.
Проект охватит учеников школ всех возрастов. Среди форматов деятельности клубов — классическая работа с художественными произведениями, познавательные интерактивные лекции, увлекательные викторины, а также самостоятельное творчество ребят — сочинение стихов, эссе, рецензий и создание картин с последующим обсуждением.
Кроме того, предлагается формат кинолекций. Также планируются встречи с известными артистами, писателями, литературоведами и театральными деятелями.
Для кураторов клубов разработан обширный банк методических материалов.