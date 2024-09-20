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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.24 19:30

От клуба «Умба» до фольклорной мастерской «Лад»: в Междуреченском ДК работает около 20 клубов и кружков

В Междуречье местом для культурных встреч и творческого развития давно стал Дом культуры.

Анастасия Павлова родилась и выросла в Междуречье. Девушка признаётся, что любит родной посёлок и ДК, в котором занималась с детства. Повзрослев, она вернулась сюда работать. С творческими детьми Анастасия быстро нашла общий язык.

Анастасия Павлова, руководитель детского клуба досуга «Умба»: «Мы занимаемся разной деятельностью. Начиная от занятий искусством, заканчивая прикладным творчеством. Также работы у нас отравляются на выставки в праздничные дни».

Всего в Междуреченском ДК работает порядка 20 клубов и кружков. В них творчески развиваются около 300 детей. Для комфортных и безопасных занятий несколько лет назад здание учреждения капитально отремонтировали. Теперь здесь всё на высшем уровне.

Виктория Миронова, директор Междуреченского сельского Дома культуры: «Мы представляем сельский Дом культуры, мы этим очень гордимся. Тем, что именно в селе у нас такое прекрасное здание, такие прекрасные возможности и материально-технические. Мы даже по городским меркам во многом опережаем какие-то городские дома культуры. И дети идут к нам с удовольствием, мы принимаем всех. И стараемся раскрыть в каждом ребёнке какую-то его сильную сторону».

Регулярно поддержку учреждению оказывает правительство Мурманской области, администрация посёлка и даже активные жители Междуречья, чьи дети посещают Дом культуры.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «В этом актовом зале Дома культуры проходят главные мероприятия села Междуречье, в том числе отчётные концерты творческих коллективов. Здесь установлено современное световое и звуковое оборудование, комфортные кресла для зрителей, функциональная сцена и даже проектор с огромным экраном».

Пока нет больших праздников и отчётных концертов, дети познают азы искусства. Например, танцевального. В ансамбле «Импульс» занимаются порядка 20 человек. Они изучают основы хореографии, танцевальные связки и номера.

Алекса Алексеева, участница ансамбля «Импульс»: «Мне просто нравится. Тут очень хороший коллектив, мы все очень дружные. И Дана Владимировна - прекрасный тренер-хореограф. У меня самый любимый танец «Цыганка», скорее всего. А так мне все танцы нравятся, они все уникальные».

Валерия Иванова, участница ансамбля «Импульс»: «Шесть-семь лет я занимаюсь танцами. Мне очень нравится. Тут очень дружный коллектив».

- А что ты чувствуешь, когда танцуешь?

- Гордость, наверное. Очень горжусь собой. Иногда страх, но он уже достаточно редко стал появляться.

Преподаватель Дана Загребельная признается, что работать с детьми для неё удовольствие. Вместе они создают номера для выступлений не только в своем ДК, но и в других учреждениях культуры Кольского района. Например, коллектив «Импульс» участвует в крупных сельских фестивалях.

Дана Загребельная, руководитель клуба танца и ансамбля «Импульс»: «Мы учимся работе на сцене. Как работать в команде. И здоровый образ жизни естественно поддерживаем. Мне нравится сама по себе специфика работы на селе, с этими детьми. Потому что у нас атмосфера семейная здесь, очень тёплая. Поэтому всё прекрасно».

Если есть дети танцующие, то есть и поющие. Сейчас вокальные занятия в Междуреченском Доме культуры проходят у коллектива «Улыбка».

Вера Стрелкова, участница ансамбля «Улыбка»: «Мне с самого детства нравится петь, музыка разная. И у нас открыли коллектив «Улыбка», которому уже два года. Я здесь занимаюсь уже два года. Мы разные песни поём, как молодежные, так и русские народные».

Дарья Олексунь, участница ансамбля «Улыбка»: «Мы поём детские песни».

Для более усидчивых детей и даже творческих взрослых на базе ДК работает народный коллектив «Лоскутная сказка». Название говорит само за себя. Мастерицы создают разнообразные изделия из лоскутов ткани. Нередко созданные изделия отправляют на выставки декоративно-прикладного творчества. Некоторые работы используют и в повседневной жизни.

Ирина Перепеч, руководитель народного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Лоскутная сказка»: «Это и подушки, и покрывала, и даже игрушки. Можно сделать сувенирную продукцию. Я работаю так: если людям это интересно, то разработаю мастер-класс, поучусь, где надо, чтобы им это дать грамотно. Чтобы у людей с толком все получилось».

В посёлке уделяют большое внимание истории. Здесь есть этнокультурная мастерская, где дети и взрослые узнают больше о народах, проживающих в Заполярье. Ведь только в Междуречье есть представители более 20 национальностей.

Оксана Телибаева, руководитель этнокультурного центра «Лад»: «Основным коллективом, который работает на базе Дома культуры, является фольклорная мастерская «Лад», которая занимается сохранением культуры именно русского Севера. Потому что поморы пришли вторыми после саамов на Крайний Север. И мы считаем, что очень важно сохранять поморскую культуру на Севере».

Такими общими усилиями на базе Дома культуры в селе Междуречье развивают местную молодёжь. Этот вклад, уверены педагоги, принесёт большие плоды.

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