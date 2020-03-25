От коронавируса можно застраховаться

В столь непростой период каждый из нас пытается защитить себя и близких от опасной инфекции. И в это время появилась новая услуга страхования граждан и даже организаций от коронавируса.

Теперь уберечь себя финансово от опасной инфекции может любой желающий. Застраховаться от коронавируса могут и юридические лица. С минимальными затратами для предприятия будет компенсировано вынужденное снижение доходов у сотрудников в связи с временной утратой трудоспособности и пребыванием на больничном.

Договор страхования предусматривает страховую сумму, список застрахованных лиц, территорию действия и страховой период, которые выбирает страхователь. Важно отметить, что данная услуга не облагается налогом.

Ирина Пономарева, заместитель директора страховой компании: «За каждый день пребывания на листках нетрудоспособности мы будем выплачивать 0,2% от страховой суммы. В случае летального исхода заболевания, его родственники могут получить всю страховую сумму за этого сотрудника. Это наследуемая сумма».