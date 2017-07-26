От митингов - к коллективному договору

После акций протеста сотрудников обанкротившихся «Североморских теплосетей», получивших уведомление о сокращении, принято решение забрать производственников в штат областного предприятия. Рассматривается вариант создания во флотской столице филиала «МЭС».

Планируется, что персонал будет приниматься единовременно и в полном составе. С людьми будут заключаться бессрочные договора. Директор «МЭСа» заверяет: проблем с приёмом в штат не будет. Для этого он провёл встречу с коллективами всех одиннадцати котельных «Североморских теплосетей».

Напомним, МУП находится в предбанкротном состоянии уже семь лет, шесть из которых Североморск снабжает теплом «Мурманэнергосбыт». Это предприятие закупает мазут и уголь, перечисляет теплосетям средства на зарплату персоналу. Взамен собирает плату с потребителей. Теперь теплоресурсникам предложено забрать в штат всех работников МУП «Североморские теплосети».

С людьми вопрос решен, а вот что будет с имуществом предприятия, пока не ясно, так как оно выставляется на торги уже в третий раз. Если покупатель снова не найдётся, то объекты вернутся в казну муниципалитета. Но вот возьмутся ли местные власти за теплоснабжение - большой вопрос. Например, власти ЗАТО Видяево самостоятельно передали свою котельную «Мурманэнергосбыту» по договору концессии.

В настоящее время предстоит провести большую работу по приём персонала, а это более 750 энергетиков из трёх ЗАТО - Заозерск, Видяево и Североморск. Новый отопительный сезон они встретят уже в штате «МЭСа».