От модельера до пряника – в Снежногорске прошёл муниципальный этап научно-практической конференции «Золотой росток»

Роман Лоскутов принял участие в муниципальной научно-практической конференции «Золотой росток», об итогах участия наш юный коллега расскажет прямо сейчас.

Журналист – всегда немного исследователь, но в нашем следующем сюжете ученик проекта «Академия телевидения» наглядно продемонстрировал, насколько может быть многогранна творческая личность.

Роман Лоскутов принял участие в муниципальной научно-практической конференции «Золотой росток», об итогах участия наш юный коллега расскажет прямо сейчас.

Больше двадцати лет научный форум «Золотой росток» раскрывает потенциал школьников, вовлекая в исследования всё новых почитателей научно-практической деятельности.

Роман Лоскутов, юный корреспондент «Академии телевидения»: «Сегодня на конференции я принял участие сразу в двух амплуа. Помимо того, что представил своё исследование, решил узнать, как работает научная кухня. Сейчас я вам об этом расскажу».

Почти тридцать участников со всего муниципалитета старательно изучали свойства предметов окружающего мира, впечатляют и подходы к некоторым исследованиям. Например, шестиклассница Софья, вдохновившись романом о трёх мушкетёрах, решила провести сравнения модных тенденций сквозь века. Чтение лишь укрепило в будущем модельере желание исполнить мечту.

Софья Козырь, ученица школы №266, г. Снежногорск: «Я примерно со второго класса хочу стать дизайнером одежды, уехать в Париж, там линейку одежды создать, свой бренд».

Мастера кройки и шиться нашлись и в другой секции. Арина представила образцы своего рукоделия – вязанные игрушки. В работе говорили о том, что можно делать с такими хэнд-мэйд вещами.

Арина Михайлова, обучающаяся Дома детского творчества, г. Гаджиево: «Работа очень красивая, можно будет потом продавать, бизнес сделать. Или просто для себя связать».

Роман Лоскутов, юный корреспондент «Академии телевидения»: «Для участников работают практические площадки. Например, мне удалось сегодня сделать авторский пряник. Теперь домой унесу не только новые знания, но и сладкий подарок».

Это тоже часть научного исследования, правда, уже звена постарше. Мария Богданова представит свою авторскую разработку на конференции «Шаг в будущее». Пряники у кондитера с арктическим акцентом.

Мария Богданова, обучающаяся Дома детского творчества, г. Снежногорск: «Они необычные, они с клюквой, которую я сама собирала и сушила. Получается, что у нас мурманские пряники».

Украсят изделия, конечно, самые знаменитые мурманские символы – маяк, корабли, штурвал, морские обитатели. Кстати, весьма удачно смотрится и нерпа – талисман Снежногорска. А дополнить любую съедобную красоту можно фруктами в технике карвинг.

Ирина Телегина, директор Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск: «У любого дела есть цель, у мастер-классов она тоже есть. Мы проводим три мастер-класса: один из них является рекламной акцией – это карвинг. Надеемся привлечь детей в это направление, так как отборочный тур в «Ворд Скилс» у нас существует».

Вернёмся к результатам работы секций конференции. В каждой из них определили призёров и победителей. Я занял первое место в инженерном направлении – в науках физике и математике. А переходящий кубок «Золотого ростка» так и остался в Доме детского творчества Снежногорска – учреждение заявило на научное состязание самое большое число исследователей, которые завоевали призовые места.