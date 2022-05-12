От Москвы до Мурманска - одиночный велопробег во имя Победы

В преддверии Дня Победы в Заполярье приехал велотурист из г. Кубинки Московской области Юрий Матвиенко. Кубинка, Волоколамск, Ржев, Тверь, Санкт-Петербург, Мурманск – 22 дня в пути, около 2400 км проехал на велосипеде Юрий Матвиенко.

В 2017 году он создал свой проект «Наша Победа. Я помню! Я горжусь!» и с тех пор, ежегодно в канун 9 мая Юрий совершает велопробег в города-герои России. На его счету Брестская крепость, Курская дуга, город первого салюта Белгород, город-герой Новороссийск, сегодня он в Мурманске.

Юрий Матвиенко, велотурист: «Я заранее ещё в марте составил маршрут, определил точки, в конце марта обзвонил, заказал все гостиницы. Всех честно предупреждал, что буду с велосипедом, поэтому меня нужно размещать, не только меня, но и велосипед. Всё получилось хорошо».

Юрий учился в военном училище, а после его окончания был распределён в воздушно-десантные войска. Он участник боевых действий, капитана запаса. С улыбкой на лице он вспоминает, как получал свой первый опыт езды.

Юрий Матвиенко, велотурист: «Я с детства очень много катался на велосипеде. Тогда были велосипеды, они и сейчас тоже есть - «Украина» и «Урал». Мы тогда катались под рамой, сейчас, когда, подросткам рассказываешь, как это под рамой, когда засовываешь ногу под раму, достаешь до педалей, потому что сверху до педалей не достаешь. Вот в таком скрюченном положении мы катались».

Юрий к поездке в Мурманск готовился основательно. У велотуриста всегда с собой термос с горячим чаем, термобельё, аптечка, бутылки с водой, инструменты, различные гаджеты для съёмки и небольшой кухонный набор. Всё это помещается в больших сумках, закреплённых на раме. Еду в дороге готовит на титановой газовой горелке, а приготовление кофе — это вообще определенный ритуал. У Юрия есть свой походный талисман, который с ним уже 15 лет – это медная турка.

Юрий Матвиенко, велотурист: «Я очень люблю кофе свежесваренный, поэтому нет ничего лучше, чем где-нибудь на берегу озера, реки, моря сесть и сварить утренний кофе и смотреть на восход солнца. Вот только на берегу Белого моря в Кандалакше и на берегу Баренцево моря не удалось это сделать, потому что холодно. Но я обязательно это сделаю, когда приеду сюда летом».

Северный край вдохновил Юрия вернуться вновь. По пути он останавливался, любовался заснеженными Хибинами, сопками, ледяными озёрами, так же отметил доброе отношение людей. Развивающееся на ветру Знамя Победы, номерной знак «Кубинка» и одиночный велопробег по всей стране вызывает чувства гордости за наших соотечественников, которые чтят память Великой Победы!