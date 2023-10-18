От Мурманска до Бендер-Аббаса в Иране будет бесшовное железнодорожное сообщение

Владимир Путин сообщил о проектах, создающих единый логистический каркас с Китаем.

«Так, в европейской части России мы формируем международный коридор «Север – Юг», – Председатель КНР тоже упоминал об этом, – связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. На всём маршруте – от нашего северного города Мурманска до иранского Бендер-Аббаса – будет обеспечено, как говорят специалисты, бесшовное железнодорожное сообщение», - сказал Президент России на международном форуме «Один пояс - один путь» в Китае.

Россия - самая большая в мире страна по территории, связанность всех партнёров и друзей через неё имеет серьёзное значение. Поэтому перспективные железнодорожные магистрали, которые появятся в стране совместно с евразийскими проектами, создадут единый транспортный логистический каркас, заявил в приветственной речи на форуме Владимир Путин.

Ещё один транспортный меридиан с Севера на Юг пройдёт через Уральский регион и Сибирь. Кроме того, глава государства упомянул строительство Северного широтного хода и новую Северо-сибирскую железнодорожную магистраль.

В завершении выступления Президент РФ пригласил участников форума «Один пояс — один путь» обсудить актуальные темы на Неделе транспорта, которая пройдёт в середине ноября в столице России.