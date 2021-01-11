От нас ушёл Андрей Бобров

9 января на 68-м году жизни скончался актёр Драматического театра Северного флота, активный участник культурной жизни, военно-патриотического и добровольческого движения Заполярья Андрей Бобров.

Андрей Андреевич родился 53 году в Брянске. Закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1974 года служил в Драматическом театре Северного флота. Трудился режиссёром Мурманской студии телевидения, сотрудничал с Мурманской областной филармонией в качестве ведущего концертных программ.

Жители Мурманска и Североморска хорошо знали Андрея Боброва как постоянного ведущего городских праздников и официальных торжеств.

Андрей Андреевич участвовал в военно-шефской работе, вёл волонтёрскую деятельность. Накануне Нового 2021 года он лично поздравлял мурманчан как волонтёр акции «Дед Мороз в каждый дом».

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Андрея Боброва.