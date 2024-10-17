От непогоды на улице спасёт одежда из Скандинавии

Один из способов укрепить здоровье - скандинавская ходьба. Благодаря простоте и широкой доступности этот вид оздоровительной физкультуры, активно развивается в различных регионах, в том числе и в Мурманской области. Этот вид спорта пришёл к нам из Финляндии и Норвегии, как и многие другие вещи, свойственные суровым и холодным зимам, например, верхняя одежда.

Популярность скандинавской ходьбы объясняется просто: заниматься ходьбой могут люди любого возраста и физической подготовки. Однако, чтобы тренировки на свежем воздухе проходили более эффективно и приносили удовольствие, нужны тёплые и комфортные вещи.

Скандинавская одежда всегда нравилась россиянам, благодаря своему качеству и дизайну. Однако из-за прекращения поставок её ассортимент стремительно сужается, а спрос растёт. Теперь такие коллекции можно приобрести только на «Норвежской выставке».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие компании продолжают покидать российский рынок из-за международной политической ситуация – границы стран закрыты, вывести товар нет возможности, хранить дальше на складах – это очень дорого, утилизировать его тоже стоит денег. Единственный возможный вариант - это отдать его хоть за сколько-нибудь, чтобы хоть как-то минимизировать потери. Они отдали его нам по цене производства. Наша питерская компания «Орсо Групп» выкупила этот товарный остаток и теперь распродает по дальним регионам страны со скидкой до 70 процентов. Если вы находите на выставке-распродаже свой размер – гарантировано экономите в два, а то и в три раза».

Влажный климат, обильные снегопады и низкие температуры – противостоять этому всему может высококлассная одежда от норвежских производителей. Главный секрет технологии их производства – это мембранная ткань, которая, благодаря своей особой структуре, обладает водоотталкивающими или ветрозащитными свойствами.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «На мне одна из самых популярных моделей на выставке – это норвежская «Аляска» на трехслойной мембране конфиденс, которая отталкивает воду и грязь. Она не промокает и не продувается ветром, при этом сама по себе ещё и дышит. Выполнена в разных расцветках, есть бордовый цвет, есть тёмно-синий и красивый белый».

На этой неделе - с 16 октября по 20 октября включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаже в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича») и в Апатитах – на улице Ленина, 2 (справа от аптеки, ориентир - воздушные шары).

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