От ночного вандала досталось безобидной собаке

Видео, где северянин, скорее всего в состоянии алкогольного опьянения, портит декоративную фигуру собаки, попало в социальные сети и вызвало шквал негодования у северян.

Любимая жителями столицы Заполярья фотозона подверглась акту вандализма. На кадрах заметно, как неизвестный мужчина сначала справляет рядом с арт-объектом малу нужду, а потом пытается оторвать от скамейки фигурку животного. Утихомиривает вандала только случайный прохожий или же товарищ, с которым они возвращались этим вечером домой.