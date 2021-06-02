От Новосибирска до Мозамбика - мурманчане собираются в летние путешествия
Кажется, в Мурманск пришло настоящее лето. А это значит, что горожане сегодня выйдут на улицы, чтобы ловить лучики тепла. А журналисты «Арктик-ТВ» решили поинтересоваться у земляков, отправятся ли они отдыхать в ближайшие три месяца в другие города? Срез ответов получился интресным:
- Я - в Новороссийск с мамой.
- Я ещё не знаю.
- В Краснодар. Там тепло, деревня.
- Будем дома, в огороде копаться.
- Я в Москву хочу. Я обожаю метро.
- Поедем покупать домик. Пока ещё не решили где, но в среднюю полосу.
- Мы хотим поехать по городам России. Сначала в Курс, у нас там дача. Потом на море хотим съездить.
- До Санкт-Петербурга, до Костромы. Я планирую переезжать и разведываю город для переезда. Лето - самое подходящее время для этого.
- Я думаю, что отправимся отдыхать на юга, как всегда в ближнее зарубежье.
- Этим летом я поеду куда-нибудь заграницу, но мама сказала, что, скорее всего, это будет Мозамбик. На слонах, может, покатаюсь, я не знаю.