Минтруд России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельностиГотовность Мурманской области к осенне-зимнему периоду составляет 88%
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.08.25 19:30

От обновления школ до помощи участникам СВО - в региональном правительстве состоялось оперативное совещание

Основными темами его стали вопросы обновления школ к новому учебному году, готовности нашего региона к отопительному сезону, поддержки участников СВО и строительства жилья.

В каждой школе Заполярья теперь есть современный класс, созданный в рамках проекта «Арктическая школа». За 5 лет работы появилось более 340 таких пространств для роста и развития детей. Проект позволяет юным северянам готовиться к всероссийским и международным соревнованиям на современном оборудовании.

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «По направлению создания профильных инженерных классов представлено было 14 грантов по 2,5 млн рублей. В 8 из 14 школ завершены работы на 100%. В остальных степень готовности свыше 90%».

И в детских садах такие пространства тоже появляются. Всего в регионе откроют 60 новых образовательных площадок.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Созданы инженерные классы, образовательные пространства «Уникум» и «Уникум. Малыш». В проект вошли и организации дополнительного образования. Благодаря грантам там появились классы для программирования, робототехники, пространства по созданию и управлению беспилотными аппаратами. Это очень важные направления, которые помогают нашим детям развиваться и быть в авангарде современных технологий».

Продолжается приём документов в колледжи Заполярья. В этом году в учреждениях СПО Заполярья приняли более 13,5 тысячи заявлений, что на 10% превышает показатель прошлого.

Напомним, что участникам СВО и их детям предоставлено первоочередное право на поступление в колледжи и техникумы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это настоящая точка роста для участников специальной военной операции, отличный шанс получить новую профессию и востребованные навыки. Напомню, что мы обновили уже 163 лаборатории, такие пространства работают в 100% наших колледжей. Мурманская область занимает четвёртое место в стране по программе «Профессионалитет».

В Мурманской области создали комплексную систему поддержки ветеранов СВО. В регионе сейчас действует 34 меры, в том числе финансовые выплаты, медицинская реабилитация, помощь в получении жилья и земельных участков.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На одной из последних встреч в Мурманске жёны участников СВО обратили внимание на некоторые сложности. Напомню, что у нас срок до 1 сентября, когда люди не сами будут искать эти земельные участники, а когда профильное ведомство и муниципалитеты сами будут предлагать земельные участки на выбор. Прошу коллег обратить на это внимание, чтобы 1 сентября механизм полностью заработал».

Особое внимание уделяется реабилитации и адаптации ветеранов. В регионе работает Центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО, Филиал госфонда «Защитники Отечества». Реализуется проект «Спорт для СВОих», который позволяет бесплатно посещать спортивные объекты, открыт Духовный реабилитационно-спортивный центр при храме Спаса на водах. Важным направлением остаётся трудоустройство ветеранов. Работу уже получили 79% участников СВО, в рамках проекта «Герои Севера» 30 - обучаются в мурманском филиале РАНХиГС, а в колледжах региона открыто 77 бюджетных мест по инженерным специальностям.

Роман Олешкин, участник федеральной кадровой программы «Время героев»: «Для нас, участников специальной военной операции и их семей, крайне важно ощущать поддержку от государства и региона. Мы готовы включатся в проекты, делится своим опытом, работать на благо нашей Родины уже в мирной жизни. Спасибо за возможность быть частью этой работы. А также спасибо всем, кто в непростое для страны время принимает решения и реализует их».

Квартиры в новостройках стали доступнее после пересмотра расчёта стоимости квадратного метра жилья. Теперь она приближена к рыночной цене. Сейчас в регионе возводят 20 новых многоэтажек. По информации застройщиков куплено уже свыше 350 квартир. В Мурманске застройщики работают на нескольких площадках: проезде Молодёжном, улице Морской и Шевченко. В Коле строят микрорайон из 14 многоэтажек. Частный сектор тоже растёт: на Шевченко появляются коттеджные кварталы. На улицах Зелёной и Кирпичной возводят дома для переселения северян из аварийного жилья.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Благодаря поддержке нашего Президента РФ Владимира Путина у нас уникальные процентные ставки по льготным ипотекам. Это уникальная возможность купить себе и своим детям, если по категориям подходят, жильё. Не надо упускать эту возможность».

Готовность Мурманской области к осенне-зимнему периоду уже составляет 88%. Теплоснабжение подготовлено на 81%, водоснабжение — на 89, а электроснабжение — на 84.

Алена Кузнецова, и.о. министра энергетики и ЖКХ: «На подготовку к этому отопительному периоду с учётом муниципального финансирования выделено более 100 млн рублей. Из них областные средства в виде субсидий более 84 млн рублей и софинансирование муниципальных образований».

Особый акцент во время оперативного совещания сделали на вопросе топливного обеспечения региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Первый транш помощи на закупку мазута в 2,5 млрд рублей выделен из бюджета РФ. Эти средства позволят снизить нагрузку на региональный бюджет. Мы можем направить высвобожденные ресурсы на другие задачи».

Например, на обновления. В Мурманской области свыше 20000 подъездов, а с 2019 года отремонтирована треть из них. Ещё около 7000 требуют ремонта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «План этого года такой: 1351 подъезд силами управляющих организаций и ещё 149 — в рамках программы реновации ЗАТО. Также часть подъездов обновляется по программе «На Севере — твой проект». На эти работы управляющими организациями уже направлено более 250 миллионов рублей».

Глава региона отметил, что работа в Мурманске, Александровске, Заозерске, Апатитах, Кандалакшском, Ловозерском и Терском округах идёт в хорошем темпе. А остальным муниципалитетам надо активнее включаться и обеспечивать исполнение обязательств.

Также во время совещания прозвучало, что за прошедшие семь месяцев в министерство Госжилстройнадзора поступило свыше 9,5 тысячи обращений от жителей. Чаще всего люди сетуют на содержание общего имущества в домах, качество коммунальных услуг и начисления. По каждому сигналу при наличии оснований проводят проверку.

-

Последние комментарии

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
