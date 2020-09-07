От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё три человека

На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 62 новых случая заболевания CoViD-19. За несколько дней от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три человека.

Согласно статистики, сейчас 90% пациентов переносят болезнь в лёгкой и средней форме. Среди пациентов в тяжелом состоянии единицы нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции лёгких, сообщают в региональном Минздраве. Всего же за сутки в регионе больше всего случаев заражения коронавирусом выявили в Мурманске (+37), Североморске (+10), Ловозерском районе (+6).