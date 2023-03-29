От отчёта регионального УМВД России до «Точек роста»: состоялось заседание Мурманской областной Думы

В Мурманской областной Думе провели очередное заседание. В нём приняли участие не только парламентарии. Члены областного правительства представили отчёты работы за год, а сотрудники УМВД подвели итоги 2022 года.

Депутаты областной Думы представят в федеральный парламент пакет изменений в закон о поддержке граждан, живущих и работающих на Крайнем севере и территориях, приравненных к нему. Народные избранники хотят, чтобы военные пенсионеры тоже получали раз в два года компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Под действия этого законопроекта попадут порядка 86 тысяч пенсионеров-силовиков, живущих на Крайнем севере.

Михаил Ильиных, депутат Мурманской областной Думы: «Такой компенсации для военных пенсионеров, всех силовиков не предусмотрено. Участие силовиков, как правило, офицерский состав с выслугой лет предусмотрена компенсация к месту санаторно-курортного лечения, не более того».

В свою очередь депутат Госдумы Татьяна Кусайко рассказала о том, как успешно в нашем регионе ведётся работа с семьями мобилизованных и военнослужащих участников СВО. В Заполярье 5 месяцев работает специальный центр поддержки, где чётко и слаженно решают вопросы этих людей. Депутат Кусайко в этом убедилась лично. Она напомнила, что на федеральном уровне создан Госфонд для поддержки участников военной спецоперации.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «На федеральном уровне сейчас активно работает рабочая группа по всем вопросам, касающимся специальной военной операции, которую возглавляет Андрей Турчак. Практически все вопросы, которые волнуют, они стекаются в эту рабочую группу и становятся действительно законопроектами».

Также на заседании облдумы участники обсудили законопроект, внесенный на повестку губернатором. Он касается поддержки молодых учёных, приехавших в Мурманскую область. Им планируют предоставлять субсидию на приобретение жилья.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Молодых учёных, которые могут получить ипотеку на строительство или приобретение индивидуального жилого дома. Таких сейчас, по данным министерства, порядка 42 молодых учёных, которые нуждаются в получении жилья».

В рамках «правительственного часа» перед депутатами выступила министр Диана Кузнецова. Она рассказала о господдержке системы образования в рамках нацпроекта и стратегического плана «На Севере - жить». Так, в школах Заполярья проводят ремонты, а ещё строятся новые учреждения. Например, новый лицей появился в прошлом году в Североморске.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В настоящее время идёт строительство двух школ в Мурманске. Принято решение, что приступим к строительству школы для начальных классов в Печенге. Но важны ещё направления, которые происходят в сфере образования, по преобразованию отдельных помещений учебных пространств. Это наши «Точки роста» – в каждой третьей школе региона они уже созданы».

Министр отметила, что в регионе создают комфортные условия не только для детей, но и педагогов. Например, учитель получает за классное руководство стимулирующую надбавку до 19,5 тысячи рублей, а молодые педагоги имеют гарантированную ставку в 40,5 тысячи.