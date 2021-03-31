От Петербурга до Владивостока – губернаторы пяти регионов предложили расширить Севморпуть

Губернаторы Санкт-Петербурга, Мурманской и Архангельской областей, Сахалина и Камчатки предложили разработать план развития Большого Северного морского пути от Санкт-Петербурга до Владивостока. Это решение позволит наладить грузопоток между регионами по морю и увеличить морские грузоперевозки между российскими портами.

Нынешние границы определены Кодексом торгового мореплавания от Карских Ворот до мыса Дежнева на Чукотке.

Своё письмо главы направили вице-премьеру Юрию Трутневу, курирующему Дальний Восток и Арктику – предложение будет рассмотрено в ближайшее время.