От полёта электрического самолёта и чипирования сыров до дома престарелых для аборигенов в Австралии – куда движется наша цивилизация?От денежного довольствия и пенсии военных до маркировки пива: законы, вступающие в силу в октябре
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.09.23 13:35

От полёта электрического самолёта и чипирования сыров до дома престарелых для аборигенов в Австралии – куда движется наша цивилизация?

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