От полёта электрического самолёта и чипирования сыров до дома престарелых для аборигенов в Австралии – куда движется наша цивилизация?

Ватикан открыл двери дворца Канчеллерия в Риме, который обычно закрыт для посетителей. В нём находится Папская канцелярия, то есть один из самых секретных офисов Святого Престола.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Максим Голямин.

Немецкий авиаразработчик H2FLY успешно выполнил первый публичный полёт электрического самолёта, работающего на жидком водороде. Об этом подробнее…

Итальянские сыроделы активизировали борьбу с подделками. Речь о производителях пармезана. Теперь, помимо других знаков отличия, свои сыры они будут чипировать.

В Австралии строят многоэтажное здание из дерева, а точнее – из древесно-полимерных композитов. Хотя проект дорогой, у него много преимуществ.

Красочное здание с обзорной площадкой в форме корабля – новое творение боливийского архитектора Фредди Мамани. В чём его уникальность, давайте посмотрим…

В Австралии открыли дом престарелых для аборигенов, учитывая традиции коренных народов. В чём его уникальность, сейчас узнаем…

Бразильский агроном 20 лет назад вывел гигантских петухов. Сначала это было хобби, а потом стало процветающим бизнесом.

102-летний британский лётчик-ветеран установил рекорд: спустился на верёвке со здания больницы ради благотворительности. Как всё прошло, давайте посмотрим.

Новая археологическая находка в Лиме. Это мумия взрослого человека с ритуальными предметами, в том числе керамическими. Об этом в нашем сюжете.

Если произведения искусства могли бы говорить, то о чём бы рассказали? Свою версию предлагает художественная галерея «Маурицхёйс» в Гааге. Там подготовили десять историй об украденных или отобранных ценностях.

Ватикан открыл двери дворца Канчеллерия в Риме, который обычно закрыт для посетителей. В нём находится Папская канцелярия, то есть один из самых секретных офисов Святого Престола.

В Бразилии популярно устраивать свадьбы среди уникальных пейзажей Рио-де-Жанейро. Обычно их проводят на закате или на рассвете. Почему? Об этом в нашем сюжете.