От проблем коммунальных до награждения почётным знаком «Спортивная доблесть»: председатель Мурманской областной Думы провёл личный приём с жителями региона

Вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства всегда волнуют жителей нашего региона. Сегодня и в ближайшую неделю у мурманчан есть возможность заявить о проблемах в этой сфере и не только.

Протекает кровля, проблемы с водоснабжением и отоплением - с такими проблемами пришли на личный приём к председателю областной Думы жители нашего региона. И не удивительно, ведь вместе с Сергеем Дубовым в этот раз работает и министр регионального Госжилстройнадзора Алёна Кузнецова

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «У нас на приёмах почти всегда лидируют вопросы жилищно-коммунального хозяйства хотя бы потому, что каждый из нас пользуется жилищно-коммунальными услугами. Жители не всегда могут договориться с управляющей организацией или обслуживающей организацией, или с ресурсником по вопросам, которын их интересуют в конкретном доме, помещении, может быть. И приходится им обращаться разными путями, в том числе и через приёмную «Единой России».

За поддержкой обратились и семьи участников СВО. Кто-то просит помощи в розыске мужа, а кто-то – в транспортировке сына-инвалида до поликлиники.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Сегодня мы с уполномоченным по правам человека Мурманской области Михаилом Валерьевичем Шиловым проведём встречу с гражданкой из Азербайджана, у которой муж принимал участие в боевых действиях в ЧВК «Вагнер». Он погиб, она просит найти место захоронения».

В приёмную обратилась 86-летняя ветеран спорта города Мурманска и ветеран труда Алевтина Яковлевна Кононенко. Она больше 60 лет занимается лыжными гонками, спортивным ориентированием, плаванием, лёгкой атлетикой. Пенсионерка - постоянный участник различных спортивных фестивалей и конкурсов. Комиссия отказала ей в награждении почётным знаком «Спортивная доблесть». О пересмотре такого решения Алевтина Яковлевна и обратилась в приёмную партии «Единая Россия».

- Награждаются спортсмены, это и ко мне относится. Спортсмены, ветераны, которые на собственном энтузиазме бегают, у которых жилы рвутся, простите, нервы рвутся и сердце колотится не как надо».

Никаких дополнительных льгот награда не даёт, просто женщине, посвятившей большую часть жизни непрофессиональному спорту, очень важно её иметь, это, возможно, своеобразный стимул, чтобы продолжать любимое хобби с ещё большим упорством.