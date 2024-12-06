От простого к сложному: водолазы-спасатели Северного флота приступили к тренировкам по погружению

Головокружение, усиленное дыхание, нарушение мышечной координации и многое другое сопровождает водолазов при погружении на дно. Чтобы избежать такого ответа организма на высокое давление воды спасатели Северного флота приступили к тренировкам по спуску.

При спуске на глубину водолазы испытывают сильную нагрузку, которую после подъёма можно облегчить с помощью барокамеры. Обучение использованию аппарата – часть подготовки, которая при определенных условиях может спасти специалисту жизнь.

Совершенствование своих профессиональных навыков водолазы-спасатели начинают на берегу с теоретической подготовки и отработки на специальных тренажёрах. Сначала военнослужащие повторяют основы физиологии, гидродинамики, безопасности, техники погружения, работы с оборудованием и другие ключевые аспекты профессии.

Алексей Беляев, старший водолазный специалист аварийно-спасательного отряда Северного флота: «Повторенье – мать ученья, а принцип обучения – от простого к сложному. Поэтому даже для опытных водолазов, порой, полезно вспомнить, что было в самом начале. Если взять, скажем так, не самую лучшую составляющую водолазной службы, а это аварийные происшествия, то большинство аварийных случаев происходит далеко не с новичками, а именно уже с опытными водолазами».

Уже на следующей неделе водолазам предстоит практика на воде, где они выполнят осмотр подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиск и подъём при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистят кингстоны, и проведут сварочные работы, рубку троса под водой и обследование подводных коммуникаций на глубинах до 20 метров.