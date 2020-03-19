От самоизоляции до пофигизма - мурманчане о жизни с COVID-19

То, что власти внимательно относятся к защите своего здоровья, мы убедились. Но как обстоят дела у простых северян? Какие меры они предпринимают для того, чтобы уберечь себя от коронавируса? Чтобы получить ответ на этот вопрос, журналисты «Арктик-ТВ» решили расспросить горожан, получив разнообразные отклики земляков:

- Нам на учебе поставили специальный диспенсер, с помощью которого мы можем себе ручки обеззараживать. За нами следят…

- У нас сегодня усиленные меры начали предпринимать на производстве, на работе нашей. Измеряли с утра температуру на входе в учреждение, раздали антисептики. И стараемся меньше контактировать в местах, где много скапливается людей.

- Руки мою дома и на работе.

- Маску надеваю, часто мою руки и не общаюсь с людьми.

- Руки, как всегда мою. Стараюсь не ходить. Концерт вот не состоялся Аллы Духовой, очень жалко. А так не знаю, если честно, думаю, это преувеличено. Почему то не верится, что такая опасность ожидает народ, что все разом вымрут, если не будут соблюдать.

- Руки моем, носим с собой обеззараживающие средства. И стараемся в больших скоплениях мест не появляться.

- Совершенно никаких мер не соблюдаю, потому что не переживаю за это. Это как и обычный вирус гриппа у нас ходит. О новом просто больше говорят и всё.